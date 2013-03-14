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Жители Приморского края попали. В эксперимент

14 Марта 2013, 16:00 | Приморье

С 1 июля жителям 16 регионов - в их числе и наш Приморский край, а через год и всем остальным россиянам придется выбирать между "дорогой" и "дешевой" электроэнергией. Министерство регионального развития подготовило проект постановления правительства по переходу на социальные нормы потребления электроэнергии и до конца марта обещает внести его в правительство.

Суть эксперимента, напоминает «РГ», заключается в том, что на определенный объем электроэнергии - социальную норму - установят относительно низкие расценки. За остальное придется платить больше.

Соцнорму предлагается рассчитывать так, чтобы в нее вписывались потребности 65-85 процентов населения. Определять конкретные "лимиты" в каждом субъекте будут региональные власти. Ориентир - средний объем годового потребления. На старте эксперимента решено использовать данные за 2011 год.

Норма будет зависеть от типа населенного пункта - городской или сельский, от того, есть ли в доме электроплиты, и от количества человек в квартире. К примеру, на второго проживающего к базовой норме - она рассчитывается на одного человека - будут добавлять 50 киловатт. На третьего и четвертого - по 20.

В соцнорму будут включаться и общедомовые нужды. То есть электроэнергия, которая тратится на освещение лестничных площадок, подвалов, чердаков, работу оборудования, вроде лифтов и насосов. По "социальному" тарифу платить за "общедомовые" киловатты разрешат, только если внутри квартиры социальная норма не была "выбрана" полностью. В противном случае расценки будут повышенные. Кстати, неизрасходованные киловатты на другой месяц переноситься не будут. Так что "копить" электроэнергию не получится.

Одинокие пенсионеры в первый год реформы смогут оплачивать всю электроэнергию по "социальному" тарифу. Потом для них, как и для людей, которые живут в ветхих и аварийных домах, "лимит" будут определять с учетом повышающего коэффициента.

Разница между "социальным" и "сверхнормативным" тарифами в начале эксперимента будет в пределах 30 процентов. Потом последний постепенно увеличат до экономически обоснованного.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий ХОМЧЕНКО, эксперт Института экономики города:

- Реформа имеет смысл. Но минус в том, что в норму предлагают включать пресловутые общедомовые нужды. Если "лимит" установят по нижней границе в 65 процентов, жильцы будут "выбирать" ее в своих квартирах. И за общедомовую электроэнергию им придется платить по "сверхнормативному" тарифу. С учетом того, что во многих высотных домах стоят лифты, которые сами по себе довольно энергоемкие, и другое оборудование, платежи за электроэнергию возрастут заметно.

Григорий ТЕРЯН, председатель совета директоров "Российских коммунальных систем":

- Переход на социальные нормы должен помочь уйти от перекрестного субсидирования - сейчас часть расходов переложена с населения на промышленные предприятия. Если следовать этой логике, введение соцнормы должно привести к увеличению платежей обычных граждан за электроэнергию. В то же время Минрегион хочет снизить энергоемкость сектора ЖКХ.

Если соцнорма действительно приведет к снижению энергопотребления, рост платежей бытовых потребителей не окажется существенным.

Сергей ШАЛЬ, специалист фонда градостроительных и жилищно-коммунальных реформ "Территория":

- Если по сверхтарифу электроэнергию будет оплачивать всего 15 процентов населения, а киловатты, потраченные сверх "лимита", будут лишь на 30 процентов дороже, это вряд ли приведет к существенной экономии ресурса. И уж тем более не решит проблему перекрестного субсидирования. В некоторых регионах, где соцнормы уже ввели, "нижний" и "верхний" тарифы отличаются в полтора-два раза. На таких условиях переход на соцнормы действительно может дать тот результат, на который рассчитана эта реформа.

Список пилотных регионов: Башкортостан, Кабардино-Балкария, Тыва, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Самарская области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: услуги  потребители  минрегион  тарифы  жкх  проекты  энергетика  электроэнергия 



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Комментарии

  • Псевдоним17:06, 14.03.2013#

    хочу быть депутатом ни. . . . . . уя не ДЕЛАТЬ и получать зп!!!!!!!!!!

  • Замполит17:13, 14.03.2013#

    Ты чё мою мечту занимаешь?

  • Псевдоним17:19, 14.03.2013#

    ублюдки вонючие путин и вся его свора тварей вешать сук надо достали не в моготу

  • Псевдоним17:22, 14.03.2013#

    Чтобы на тех, кто эту ху. . . ю придумал и на их род нашло проклятие

  • Псевдоним17:28, 14.03.2013#

    ""сверхнормативный" тариф . . . постепенно увеличат до экономически обоснованного. " Скажите, в чем экономическая обоснованность продажи Китаю нашей электроэнергии по копеечным ценам, в то время когда мои пенсионеры-родители должны платить бешенные суммы за жалкие несколько сот киловат часов в месяц???

  • Псевдоним17:36, 14.03.2013#

    производить энергию и продавать ее в тот же китай где она копейки стоит это нормально а себя значит можно ущемлять во всем , правильное напрвление правительства , ооочень правильное остается после всех выселить за долги например в антарктиду!чтоб вы там в думе своей жилина тот минимум что сами и придумали , тогда и прчухаете что и как , ведь с окошка лексуса когда едеш в свой скромный замок жизнь выглядит очень хорошей , после таких эксперементов еще больше возникает желание уехать [***] отсюда и другой стране делать демографию и быть нужным а не жать пока тебя собственные власти изведут как паразита под землю

  • Генерал Шер17:44, 14.03.2013#

    Как Вам не стыдно, господа? В китай дешевую электроенергию продают только в промышленноэнергоемкие провинции, им же надо как-то развиваться, чтоб производить и снабжать нас всяким дерьмом. Ну и кто по Вашему должен за это платить, китайцы что ли?!

  • Псевдоним17:52, 14.03.2013#

    Где то в сарае вилы пылились, надо проверить, скоро пригодятся -:(

  • Псевдоним18:02, 14.03.2013#

    Чувствую скоро не спокойно будет в этой стране. Если правительство этого не понимает - очень жаль за страну

  • Псевдоним18:06, 14.03.2013#

    На третьего и четвертого - по 20 киловатт? Вы часом не охренели? Нет слов, одни только буквы остались. .

  • пресс19:15, 14.03.2013#

    Электроэнергия - товар, её производится на ДВ больше, чем потребляется, любой продавец заинтересован продать больше товара, о какой экономии электроэнергии можно говорить в рыночной экономике? Это просто очередное повышение тарифа садистскими методами, еще забыли написать что это делают по просьбе населения. . . (далее серия нецензурных выражении в адрес уродов у власти)

  • я08:53, 15.03.2013#

    Какая социальная норма? У нас что, война, разруха? На дворе 21 век! Это завуалированнная очередная обдираловка. Прекратите заигрывать с Китаем и продавать нашему соседу электроэнергию за копейки! Подумайте наконец, о собственном народе, а не о том, как удовлетворить энергетическое лобби! терпение людей не беспонечно! Посмотрите на Болгарию!Там правительство, повысив цены на энергосерурсы, после народных волнений вынуждено уйти в отставку.

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