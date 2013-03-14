Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Примтеплоэнерго рассказало потребителям, как сэкономить на отоплении
Сегодня мир стремиться экономить топливные ресурсы. Для обычного потребителя экономия начинается с его собственной квартиры или дома. Топливо дорожает, и, как следствие, растет стоимость производства тепловой энергии и горячей воды. Чтобы начать экономить, нужно знать - сколько тепла потребляет ваш дом? И здесь не обойтись без узла учета тепловой энергии и теплоносителя.
К установке счетчиков и дальнейшей их эксплуатации стоит подходить очень серьезно. Есть самые разные марки и типы приборов учета, цены на них очень варьируются. Но, как и при выборе бытовой техники или автомобиля, на качестве лучше не экономить. Ведь узел учета должен служить не один год и служить исправно. При принятии решения о его установке, а тем более определяясь, кому доверить дальнейшую эксплуатацию, стоит проконсультироваться с независимыми специалистами либо почитать отзывы на специальных «тепловых» форумах в Интернете (или других источниках).
Итак, решение принято. Что дальше?
Шаг 1. Перед установкой нужно выполнить и согласовать с энергоснабжающей организацией проект на монтаж узла учета тепловой энергии. Проект проверят на соответствие требованиям нормативно-технической документации и законодательства. Доверять работу по проектированию стоит только специалистам, имеющим соответствующую лицензию.
Шаг 2. После согласования проекта можно начинать монтаж узла учета. И опять же лучше делать это специалистам - ошибки обходятся в буквальном смысле довольно дорого. Недавно такая история произошла в селе Сибирцево, когда туда вошла компания «Примтеплоэнерго». Для расчета с потребителями по показаниям приборов счетчики нужно было ввести в эксплуатацию. Но оказалось, что проекты на них выполнены с грубыми нарушениями. Ситуацию исправляли в пожарном порядке.
Шаг 3. Итак, узел смонтирован и готов к работе. Чтобы начать платить по счетчику, нужно получить в энергоснабжающей организации допуск в эксплуатацию. Порядок допуска обозначен в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ в 1995 г. Здесь же - перечень документов и шагов, необходимых оплаты по счетчику за фактически принятое тепло.
Шаг 4. Определяем ответственного за счетчик. Обслуживание приборов учета возложено на собственников. Они могут выбрать технически образованного человека из жителей, для этого нужно на основании протокола общего собрания наделить его такими полномочиями. Или прибегнуть к услугам компании, имеющей нужное оборудование, программное обеспечение и опыт. В Приморье люди обычно выбирают либо управляющую компанию, либо теплоснабжающее предприятие. Работы могут варьироваться от информационного до комплексного обслуживания. Первое - это снятие показаний прибора учета и передача их энергоснабжающей организации. Второе включает техническое сопровождение - чистку фильтров, расходомеров и т.д.
Шаг 5. Теперь остается ежедневно заносить показания приборов в журнал учета и в конце месяца предоставлять журнал и записи показаний приборов (архив вычислителя) теплоснабжающей организации. Та выполняет расчет за потребленное тепло и теплоноситель. Предоставление архива исключает ошибки при расчетах, ведь при внесении данных в журнал не исключен «человеческий фактор», который может дорого стоить оплачивающим услуги по счетчику. В свою очередь необходимость заполнения журнала косвенно обязывает потребителя ежедневно осмотреть узел учета и при нарушениях в его работе вовремя (в течение суток!) известить теплоснабжающую организацию и принять меры. Если о поломке прибора теплоснабжающая организация узнает уже в процессе анализа представленных данных, она не сможет использовать их для расчета. Последний такой громкий случай произошел в Партизанске, когда поломка прибора была зафиксирована слишком поздно.
Вот пять шагов, которые помогут сэкономить на отоплении. Но только при условии, что узел учета исправен, за ним следят надежные люди, а дом добротно утеплен - окна, двери, подвалы…
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
- Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья
- В Приморье поднимут тарифы на электроэнергию для населения
- Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
- Во Владивостоке проверить счетчики водоснабжения можно двумя способами
- "Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края
Новости раздела
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
Комментарии
-
-
-
-
ПС14:37, 21.03.2013#
Чирикали. Сечас Электросервис в частных домах на столбах за свой счет установил приборы учета и по ним дистанционно снимает показания. А Примтеплоэнерго, заставляя ставить приборы, средняя стоимость с проектом под 150т. р. заствляет платить за всякого рода альтернативщиков (тех кто отрезался от их услуг), хотя никто в процессе эксплуатации не проверяет на самом деле они в настоящий момент отрезаны. У нас в доме 30% отрезались, и все затраты на обогрев подвала, подъедов и пр. легли на остальных и никому ничего не докажешь. При таком раскладе выгодно только тем кто отрезался + Примтеплоэнерго.
-
-
-
-
Не альтернативщик14:54, 21.03.2013#
В Дальнегорске трубу прорвало, дом остался без тепла, жители стали писать во все инстанции, подключите, а то электроэнергия дорогая и ей не натопишься. Я к чему, уйдет Примтепло с дома и дом замерзнет, так альтернативщики жируют за счет тех, кто в этом доме платит по счетчику за себя и за них.
-
-
-
-
-
-
-
я08:57, 15.03.2013#
"А за отопление улиц (ак например у дома по Хабаровской 10 в течение всей зимы) они отчитаться не хотят????"Примтеплоэнерго не работает во Владивостоке. А также в Уссурийске. И еще. компании не нужно оправдываться за Сибирцево. Она вошла в село из-за угрозы ЧС. До этого там работала другая организация. Котельные там в ужасном состоянии и приносят очень серьезные убытки.
-
-
-
Псевдоним22:01, 18.03.2013#
Придумали и несут какую-то ахинею. Кто конкретно должен проект заказывать, согласовывать, допуск к эксплуатации получать? "Обслуживание приборов учета возложено на собственников. Они могут выбрать технически образованного человека из жителей, для этого нужно на основании протокола общего собрания наделить его такими полномочиями", а платить этому человеку отдельно или из тех денег которые за тепло жильцы платят? На хрена нам тогда нужны ресурсоснабжающие и управляющие компании раз они ни за что отвечать не хотят тогда и плату сократить им раза в два.
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
Лучшая экономия, это не пользоваться услугами Примтеплоэнерго. Таким образом экономия достигает 70-80%.