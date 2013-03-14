Примтеплоэнерго рассказало потребителям, как сэкономить на отоплении

Сегодня мир стремиться экономить топливные ресурсы. Для обычного потребителя экономия начинается с его собственной квартиры или дома. Топливо дорожает, и, как следствие, растет стоимость производства тепловой энергии и горячей воды. Чтобы начать экономить, нужно знать - сколько тепла потребляет ваш дом? И здесь не обойтись без узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

К установке счетчиков и дальнейшей их эксплуатации стоит подходить очень серьезно. Есть самые разные марки и типы приборов учета, цены на них очень варьируются. Но, как и при выборе бытовой техники или автомобиля, на качестве лучше не экономить. Ведь узел учета должен служить не один год и служить исправно. При принятии решения о его установке, а тем более определяясь, кому доверить дальнейшую эксплуатацию, стоит проконсультироваться с независимыми специалистами либо почитать отзывы на специальных «тепловых» форумах в Интернете (или других источниках).

Итак, решение принято. Что дальше?

Шаг 1. Перед установкой нужно выполнить и согласовать с энергоснабжающей организацией проект на монтаж узла учета тепловой энергии. Проект проверят на соответствие требованиям нормативно-технической документации и законодательства. Доверять работу по проектированию стоит только специалистам, имеющим соответствующую лицензию.

Шаг 2. После согласования проекта можно начинать монтаж узла учета. И опять же лучше делать это специалистам - ошибки обходятся в буквальном смысле довольно дорого. Недавно такая история произошла в селе Сибирцево, когда туда вошла компания «Примтеплоэнерго». Для расчета с потребителями по показаниям приборов счетчики нужно было ввести в эксплуатацию. Но оказалось, что проекты на них выполнены с грубыми нарушениями. Ситуацию исправляли в пожарном порядке.

Шаг 3. Итак, узел смонтирован и готов к работе. Чтобы начать платить по счетчику, нужно получить в энергоснабжающей организации допуск в эксплуатацию. Порядок допуска обозначен в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ в 1995 г. Здесь же - перечень документов и шагов, необходимых оплаты по счетчику за фактически принятое тепло.

Шаг 4. Определяем ответственного за счетчик. Обслуживание приборов учета возложено на собственников. Они могут выбрать технически образованного человека из жителей, для этого нужно на основании протокола общего собрания наделить его такими полномочиями. Или прибегнуть к услугам компании, имеющей нужное оборудование, программное обеспечение и опыт. В Приморье люди обычно выбирают либо управляющую компанию, либо теплоснабжающее предприятие. Работы могут варьироваться от информационного до комплексного обслуживания. Первое - это снятие показаний прибора учета и передача их энергоснабжающей организации. Второе включает техническое сопровождение - чистку фильтров, расходомеров и т.д.

Шаг 5. Теперь остается ежедневно заносить показания приборов в журнал учета и в конце месяца предоставлять журнал и записи показаний приборов (архив вычислителя) теплоснабжающей организации. Та выполняет расчет за потребленное тепло и теплоноситель. Предоставление архива исключает ошибки при расчетах, ведь при внесении данных в журнал не исключен «человеческий фактор», который может дорого стоить оплачивающим услуги по счетчику. В свою очередь необходимость заполнения журнала косвенно обязывает потребителя ежедневно осмотреть узел учета и при нарушениях в его работе вовремя (в течение суток!) известить теплоснабжающую организацию и принять меры. Если о поломке прибора теплоснабжающая организация узнает уже в процессе анализа представленных данных, она не сможет использовать их для расчета. Последний такой громкий случай произошел в Партизанске, когда поломка прибора была зафиксирована слишком поздно.

Вот пять шагов, которые помогут сэкономить на отоплении. Но только при условии, что узел учета исправен, за ним следят надежные люди, а дом добротно утеплен - окна, двери, подвалы…

ZRPRESS.Ru, Владивосток.