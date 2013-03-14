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Более 88 тысяч приморцев смотрят "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома"
Количество домохозяйств, подключенных к «Интерактивному ТВ» от «Ростелекома», достигло 1,5 миллионов. Таким образом, за 2012 год клиентская база этого федерального продукта выросла вдвое (на 102%). В Приморском крае «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» уже подключили 88 366 абонентов.
«Мы рады, что число клиентов «Интерактивного ТВ» растет стремительными темпами. Ведь уникальность нашего продукта заключается в том, мы даем до 190 каналов и благодаря реализованным технологическим решениям предлагаем пользователям максимальную свободу выбора. Только клиенты «Интерактивного ТВ» могут смотреть большую часть телевизионных каналов не только на экране телевизора, но и он-лайн на медиа-портале ZABAVA.ru», - комментирует исполнительный директор – директор по управлению медийными активами Андрей Холодный.
«Интерактивное ТВ» - уникальный федеральный продукт «Ростелекома». Существенным преимуществом «Интерактивного ТВ» является широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов (видеопрокат (VOD), интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре) и т.д.
Одной из составных частей пакета услуг «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» является развлекательный медиа-портал ZABAVA.RU. На этом портале собран каталог легального контента: свыше 60 000 электронных книг, 8 000 игр, более 1 млн музыкальных треков, большой каталог видео-новинок и программного обеспечения. Стоимость подписки на каталог игр или музыки составляет 99 рублей, книг - 150 рублей в месяц.
Оставить заявку на подключение «Интерактивного ТВ» можно на сайте tv.rt.ru, по телефону 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Досье "ЗР"
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото susanin.udm.ru.
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Комментарии
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Псевдоним00:16, 15.03.2013#
Компания в основном поддерживает свой доход на крупных корпоративных клиентах и до "абонента" в какой-то там Чугуевке на столько, чтобы заводить лишние километры оптики (которая в этом селе не окупится с пол века), нет дела. Замечу, что выражаясь наиболее часто абонент говорит "я плачу вам за 2 мбит/сек бешеные деньги". 1. Каждый из них не видел тарифы Камчатки и Магадана2. Не видел тарифы на 256 кбит/сек для Юр. лиц3. Не понимает, что вообще единственной компанией, которая реализовала ШПД в небольших н. п. это Электросвязь/Дальсвязь/Ростелеком. Так что наврятли Ростелеком уж такая "говонокомпания", просто запросы у нашего поколения слишком большие, а мозг не понимает даже самого простого.
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