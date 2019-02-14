Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район

Во Владивостоке более десяти лет продолжается эпопея со строительством дома второй очереди на Партизанском проспекте, 52в

Несчастные случаи на стройке происходят даже с опытными специалистами, проработавшими в строительной отрасли много лет. Но в последнее время в новостных лентах все чаще проскальзывает информация о гибели на объектах посторонних людей. И это не случайно, поскольку пройти на иной заброшенный новострой сегодня может любой – и бомж с баллоном пива, и дети, и активисты общественных организаций, и любопытные иностранные туристы…

В конце января представители Общероссийского народного фронта в Приморском крае уже не в первый раз обратили внимание на недостроенный трехсекционный каркасно-монолитный дом на Партизанском проспекте, 52в во Владивостоке, который, по их мнению, своей доступностью для всех стал очень опасен.

На эту стройку можно легко попасть через пролом в заборе, а местные жители и работники расположенных рядом учреждений засвидетельствовали «фронтовикам», что они не раз видели на этом объекте и детей, и бомжей. Объект и территория также стали местом несанкционированной свалки для строительного и бытового мусора.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Любовь РЯЗАПОВА отметила, что о несчастных случаях на этом объекте пока неизвестно, но сейчас актуально – это исключить их возможность на будущее. Она заявила, что о ситуации с этим долгостроем информация доведена и до администрации города, и до прокуратуры. «Задача властей – как можно скорее навести порядок на данном объекте, как минимум, обязав застройщика оперативно восстановить ограждение, чтобы прекратить доступ посторонних на стройку. Данный случай – повод для властей города и края задуматься о повышении внимания к строящимся объектам, раз уж в таком состоянии долгострои находятся прямо в центре Владивостока», - сказала она.

Без окон, без дверей

Активисты ОНФ дали очень сжатую характеристику увиденного ими безобразия. Поэтому есть смысл дополнить картину еще некоторыми деталями.

На самом деле, в контуре ограждения недостроенного дома имеется не один пролом, а несколько. На стройку легко можно попасть через два участка по несколько метров, где забор либо отсутствует, либо разрушен, через проход размером с калитку около ворот на стройку, с крыльца первой построенной очереди дома через его невысокое ограждение.

Через территорию стройки от одного из проломов к «калитке» постоянные прохожие уже протоптали тропу, которая сокращает им в этом месте путь с Партизанского проспекта к проспекту "Красного Знамени" в район остановки «Гоголя». Не может быть проблем и пройти на стройку через ворота стройки, поскольку они закрыты на проволочную скрутку. Чтобы ее удалить, достаточно легкого усилия и двух минут, но – нет смысла, поскольку и так можно пройти.

Оказалось, что пройти можно на любой этаж встроенной парковки на 120 мест. Часть ее со стороны оптовой базы то ли с чьего-то позволения, то ли без, скромно используется для стоянки десятка авто. Настенные росписи цензурного и нецензурного характера внутри парковки говорят о том, что они создавались большим числом «художников», в разных манерах и в разное время. Кое-где висят замки, но их наличие бессмысленно – пройти в любую точку парковки можно в обход. Вероятно, не проблема попасть и на любые жилые этажи недостроенной коробки, поскольку «художества» с улицы заметны даже на самых верхних этажах здания. Однако лесенка «рабочего хода» своим состоянием отпугивает некоторых желающих совершить такую экскурсию.

Что касается «экскурсовода», в роли которого поводить по стройке мог бы охранник, то на двери его «бунгало» выведена постоянная надпись, что он находится где-то на обходе. Несколько предметов быта возле закрытых на замок дверей – тазик, электроплитка, сковородка и пр. – подсказали, что страж дома здесь, вероятно, бывает. Но, если бывает, то мог бы для своей же безопасности и спокойствия из подручных средств в свободное от обходов время закрыть дырки в заборе. Кстати, проверяющие от ОНФ, видимо, тоже охранника не заметили.

И еще одна характерная деталь – не вывешен паспорт стройки, который бы информировал о характеристиках объекта и об организациях, причастных к его строительству, что стройнадзором сегодня считается недопустимым.









Никто не отвечает?

В общем, дом выглядит так, что он, вроде бы, никому не нужен, и никто за него не отвечает. Хотя изначально его строительство было задумано для того, чтобы как-то улучшить условия жизни мужественных людей, работающих в УМВД России по Приморскому краю. Эта государственная организация и по сей день является заказчиком строительства данного объекта.

Строить жилой комплекс на Партизанском проспекте начинали еще в 1998 году, то есть 20 лет назад, и в доме первой очереди уже давно живут и работают люди. А начатое в 2007 году строительство второй очереди стоит уже около 9 лет, и пока неизвестно - когда оно закончится. Вели строительство ООО «ДВГСК-центр» и ООО «Виста». И сначала у них все шло очень хорошо. Настолько, что они смогли привлечь к софинансированию несколько десятков пайщиков ЖСК «Партизанский» и отдельных дольщиков, поскольку финансирования, которое имели силовики, было недостаточно для реализации проекта.

Именно из-за нехватки денег строительство и остановилось. Заказчик долго не получал бюджетной поддержки окончания строительства, но надеялся, что деньги вот-вот дадут. При этом в отношении дольщиков была выработана политика вытеснения с объекта, поскольку ведомство было намерено получить не 50% квартир, как было определено договорами со строителями, а все 100%. Шли суды, на которых дольщики и кооператив отстаивали свои интересы. И генподрядная, и подрядная компании из-за отсутствия деятельности для продолжения строительства обанкротились. Сегодня с них уже невозможно спросить за заброшенный долгострой.

Силовой вопрос

Когда стройки коснулся кризис, еще можно было набрать дольщиков, на деньги которых успешно завершить объект. Однако силовиков тогда такой вариант почему-то не устраивал. В результате, на стадии готовности 85% объект был законсервирован. Конечно, теперь его готовность уже не та, и денег на завершение строительства требуется много больше, чем раньше. Сама консервация оказалась недостаточно надежной, чтобы исключить присутствие на объекте посторонних, наносивших объекту ущерб.

В конце июля прошлого года на встрече врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО с застройщиками, ведущими строительство проблемных объектов, представитель УМВД по Приморскому краю присоединился к обещаниям других, что для реанимации строительства и достройки зданий будут привлекаться инвесторы. Судя же по тому, что за это время ситуация на брошенной стройплощадке не изменилась, можно сделать вывод, что инвесторы все еще не найдены.

Это газете «Золотой Рог» подтвердило и руководство УМВД России по Приморскому краю, ответив на наш запрос, что оно продолжает выполнять функции заказчика по этому объекту, и «ведется поиск инвесторов и соинвесторов, после чего планируется завершение строительства жилого дома. На территории строительства, за счет средств подрядчика («ЗР», видимо, новый), круглосуточно находится сотрудник охраны».

Наверное, попытки достройки этого дома самим Управлению можно делать и дальше, но, вероятно, можно рассмотреть вариант о передаче его на достройку КППК «Примркрайстрой», как ранее по просьбам дольщиков ему был передан ЖК «Одиссей». Если все долгострои сконцентрировать в одних руках, признавая несостоятельность застройщиков в осуществлении проектов, то достраивать их можно дешевле, организуя строительный поток взамен «глубокой заморозки» объектов или «слабого шевеления». И для компании «Примкрайстрой», у которой в силу обстоятельств сегодня на руках оказалось около половины долевого долгостроя Владивостока, это было бы реальным большим делом.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.