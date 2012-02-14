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Дальневосточная рыба плывет в ВТО
Российская рыбная отрасль готовится к вступлению в ВТО. Однако в отличие от законопроекта о любительском рыболовстве, чиновники Росрыболовства устранились от выработки нормативных документов, которые бы позволили российским переработчикам и рыбакам отстоять свой внутренний рынок. Почему Федеральное агентство по рыболовству «проморгало» свой фронт работ? Не хватило компетенции или отсутствовал интерес лоббировать государственные интересы рыбной отрасли России? Ответа на это вопрос пока нет.
Успехи рыбоперерабатывающей отрасли России после вступления в ВТО, как считают эксперты, будут нивелированы. Сегодня российский вылов колеблется в пределах 4,5 млн тонн. Из них в переработку поступает около 1,5 млн тонн. Если смотреть потребительский рынок, то он состоит из двух частей: примерно 60% продукции - отечественного происхождения и чуть больше 40% – импорт. С 1993 года по 2005 год импорт рыбопродукции на российский рынок вырос в двадцать раз: с 50 тыс. тонн до 1 085 тыс. тонн. Импортные поставки на российский рынок рыбопродукции изначально не подпадали под количественные ограничения и сходные административные процедуры регулирования импорта мясопродукции. Быстрое увеличение импортных поставок сопровождалось растущим шлейфом теневых расчетов и занижением таможенной стоимости.
В итоге на российских прилавках прочно обосновались импортные аналоги российских даров моря. Часто - это некачественная рыбопродукция, которая ввозится в Россию с территории третьих стран с использованием офшорных компаний и занижением таможенной стоимости. Значительный объем такого импорта поступает из стран Азии, например, из Вьетнама. Правда, вьетнамская рыба может превратиться в прибалтийскую, там, на местных заводах товар переупаковывается, при этом нередко меняя страну происхождения.
Чтобы хоть как-то оградить внутренний рынок от сомнительных морских деликатесов, до конца 2011 года в нашей стране действовала система регистрации контрактов. Компании-импортеры были обязаны заключать контракты с иностранными поставщиками, информация о которых через национальную ветеринарную службу страны экспорта поступала в Россельхознадзор. Однако этот фильтр, отсекавший фиктивные контракты, был снят. В итоге российский рыбный рынок опять атакован импортной рыбопродукцией.
Выдержат ли российские переработчики такую конкуренцию? По мнению председателя «Рыбного союза» Юрия АЛАШЕВА, российские переработчики значительно уступают производителям других стран в финансовом и технологическом потенциале. Слабость российского перерабатывающего комплекса особенно видна в самом рыбном регионе страны – на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что 80% всей российской рыбы добывается на Дальнем Востоке, нет ни одного крупного предприятия, которое могло бы закрыть потребности россиян в определенном сегменте. Более того, производственная деятельность заводов и рыбокомбинатов остановлена либо они работают не на полную мощность. В качестве примера можно привести такие предприятия, как береговой завод ПБТФ, завод БАМР, рыбокомбинат ТУРНИФ и еще ряд компаний.
Слабость в этом секторе отмечает и президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. По его словам, только небольшая часть российской рыбопереработки применяет в полном объеме системы производственного контроля ХАССП или стандарты лучшей производственной практики (GMP). Например, предприятия – члены Ассоциации добытчиков минтая работают по мировым ветеринарным стандартам, потому что две трети продукции экспортируют за рубеж. Аналогичные системы выстроены и на производственных объектах Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
«Но мы охватываем примерно 40% всероссийского производства рыбопродукции. Большинство же отечественных производителей пока не имеет соответствующих систем производственного контроля и систем анализа рисков. Это позволит крупнейшим импортерам рыбопродукции в Россию потребовать отмены санитарно-ветеринарных требований, которые их не устраивают (например, по процентному содержанию глазури). Если российское законодательство не позволяет замораживать рыбопродукцию по их усмотрению – значит, нужно «заморозить» само российское законодательство, - уверен Герман Зверев. - Причем уже готова и удобная формулировка: в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 «Об утверждении технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» «вживление» в российскую пищевку систем производственного контроля ХАССП растянется до 15 февраля 2015 года. Таким образом, импортеры получат шанс на три года прогнуть планку ветеринарного контроля под себя. Последствия понятны: гиганты рыбопереработки (или созданные ими в России дочерние и аффилированные компании) легко обыграют на этом поле финансово маломощных российских рыбопереработчиков».
Печально, но и ситуацию на потребительском рынке вряд ли получится переломить в сторону российской продукции. Статистика показывает, что россияне за последние 5 лет уже влюбились в импортную продукцию. В 2011 году наша страна стала крупнейшим импортером норвежской рыбы, потребляя около 300 тысяч тонн.
По словам аналитиков, единственный выход хоть как-то помочь российской переработке - это введение заградительных пошлин. Хороший пример этому - введение квот на мясопродукцию. Исторический принцип, по которому импортеры красного и белого мяса ввозили в страну продукцию, привел к возникновению системы квот. Объем квотирования каждый год определяло Правительство России, исходя из реальной ситуации в птицеводстве и животноводстве. Сегодня даже скептики отмечают, что эта система привела к тому, что птицеводство в России стало конкурентной отраслью, а наш потребитель делет выбор в пользу отечественных брендов.
Рыбная переработка о такой защите только мечтает. Безусловно, когда есть необходимость, российские санитарные власти могут поставить временный барьер любой рыбной продукции. Например, в данный момент для семи рыбоперерабатывающих предприятий Норвегии действуют ограничения. Но необходимость бывает очень редко, и она уж точно не связана с ситуацией на рынках сбыта.
Еще одна беда российской переработки в том, что нет крупных вертикально интегрированных рыбных холдингов, в которых есть большой объем добычи, переработка, продвижение и сбыт. Стратегия развития компаний не предполагает развития в этом направлении, следовательно, успехи добывающих компаний и увеличение российского вылова только усиливают экспортную составляющую. А ведь российские сельдь, минтай, горбуша, нерка, терпуг и другие виды биоресурсов могли бы закрыть сырьевую потребность российских переработчиков, что в свою очередь привело бы к диверсификации рынков сбыта.
Еще одна из потенциальных опасностей для отрасли — снижение импортных пошлин на некоторые виды рыбопродукции. Например, по лососевой группе снижение пошлины составит с 10 до 3% в течение пяти лет. Это может привести к вытеснению рыбной продукции российского происхождения с внутреннего рынка. Наибольший удар этого решения придется на российскую аквакультуру, которая сейчас начала понемногу развиваться в разных регионах страны. В новых условиях этот бизнес может не выжить.
Однако в данный момент корректировка нормативной базы уже невозможна. Поэтому эксперты считают, что негативный эффект от вступления в ВТО, можно снизить за счет государственных мер поддержки рыбной отрасли, разрешенных в условиях ВТО. Это реализация комплекса мер, так называемая «зеленая корзина», в которую входят субсидии на развитие инфраструктуры.
А пока перспективы российской переработки весьма туманны. Скорее всего, в регионах небольшие компании сохранят свои рынки сбыта, так как это, как правило, небольшие цеха, работающие на локальных рынках в пределах нескольких городов. А вот крупные рыбокомбинаты и предприятия в битве за прилавок и российского потребителя обречены на поражение.
Юрий НУРМУХАМЕТОВ, "Золотой Рог".
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