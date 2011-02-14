Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рост цен на дизтопливо в Приморье остановился
14 февраля цены на заправках Приморья поползли вниз после разговора по душам премьера Владимира ПУТИНА с нефтяными топ-менеджерами.
А перед этим ценники на АЗС начали зашкаливать за допустимые 5%. Так, за период с 24 января по 7 февраля в городах и районах Приморского края наблюдался рост цен на все наблюдаемые марки бензина и дизельное топливо, сообщили в Приморскстате.
Повышение цен на бензин марки А-76 (АИ-80) статистики зарегистрировали в 6 из 32 наблюдаемых городов и районов края, на бензин марки АИ-92 - в 7, на бензин марки АИ-95 - в 8. Более всего цены на бензин марки А-76 (АИ-80) возросли в Фокино (на 4.6%), на бензин марки АИ-92 и на бензин марки АИ-95 - в Находке (на 2.7% и 2.4%, соответственно).
Повышение цен на дизельное топливо зарегистрировано в 12 из 32 наблюдаемых городах и районах края, наибольшее повышение цен отмечено в Фокино, Находке (на 5.2% и 4.6%, соответственно).
На 7 февраля, как сообщила заместитель председателя крайстата, Яна Новобрицкая, средняя цена бензина по Владивостоку составила: марки АИ-80 – 26,08 руб., АИ-92 – 28,53, АИ-95 – 29,37, дизельного топлива – 28.04 руб. за литр.
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса