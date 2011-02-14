Рост цен на дизтопливо в Приморье остановился

14 февраля цены на заправках Приморья поползли вниз после разговора по душам премьера Владимира ПУТИНА с нефтяными топ-менеджерами.

А перед этим ценники на АЗС начали зашкаливать за допустимые 5%. Так, за период с 24 января по 7 февраля в городах и районах Приморского края наблюдался рост цен на все наблюдаемые марки бензина и дизельное топливо, сообщили в Приморскстате.

Повышение цен на бензин марки А-76 (АИ-80) статистики зарегистрировали в 6 из 32 наблюдаемых городов и районов края, на бензин марки АИ-92 - в 7, на бензин марки АИ-95 - в 8. Более всего цены на бензин марки А-76 (АИ-80) возросли в Фокино (на 4.6%), на бензин марки АИ-92 и на бензин марки АИ-95 - в Находке (на 2.7% и 2.4%, соответственно).

Повышение цен на дизельное топливо зарегистрировано в 12 из 32 наблюдаемых городах и районах края, наибольшее повышение цен отмечено в Фокино, Находке (на 5.2% и 4.6%, соответственно).

На 7 февраля, как сообщила заместитель председателя крайстата, Яна Новобрицкая, средняя цена бензина по Владивостоку составила: марки АИ-80 – 26,08 руб., АИ-92 – 28,53, АИ-95 – 29,37, дизельного топлива – 28.04 руб. за литр.