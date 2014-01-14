Проезд в общественном транспорте в Приморье подорожал на рубль

С 10 января в Приморье увеличилась стоимость проезда в автобусах. Во Владивостоке – с 17 до 18 рублей. Однако повышенный тариф установлен не для всех автотранспортных предприятий. Некоторые из них, напротив, должны возить пассажиров на 2 рубля дешевле прежнего, то есть за 15 рублей. И чтобы не переплатить лишку, пассажиру нужно быть очень внимательным.

К слову говоря, автоперевозчики предлагали поднять тариф аж до 27 рублей, ссылаясь на подорожание топлива, запчастей и всего прочего. Однако, по словам Ольги КАПОРОВОЙ, заместителя директора краевого департамента по тарифам, документально своих притязаний они не подтвердили. А так как эксплуатационные затраты действительно выросли, было решено тариф проиндексировать. Но не выше уровня инфляции.

Таким образом, предельные тарифы на перевозки автомобильным транспортом внутри городских округов Приморского края увеличили на 5,6% – с 14 до 15 рублей, а для компаний, которые участвуют в инвестиционной программе и активно обновляют свой автопарк, – с 17 до 18 рублей. Для тех же, кто этим не занимается, стоимость проезда снизили на 2 рубля – до 15 рублей вместо ранее взимаемых семнадцати.

Список для пассажира

Но пассажирам придется самим выяснять, кому сколько платить. Кстати, подобная чехарда уже имела место в январе 2013 года, когда «хорошим» компаниям стоимость проезда увеличили с 15 до 17 рублей, а «плохим» - оставили прежним (позднее, правда, всем установили единый тариф). И повалил поток жалоб: мол, автобус и старый, и грязный, а водитель требует плату по полной… Крики, ругань… Едва до мордобития не доходило. А ведь и старость, и грязь – понятия растяжимые. На взгляд одного, автобус – сущая рухлядь, по мнению другого – побегает еще не один год.

Чтобы пассажиру не попасть впросак, в департаменте по тарифам посоветовали ориентироваться не на внешний вид транспортного средства, а на компанию-перевозчика, которой данное средство принадлежит. Для этого в приложении к постановлению департамента по тарифам № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях муниципальных образований Приморского края» от 27.12.2013 г. приведен перечь перевозчиков города, которые вводят 18-рублевый тариф на перевозку пассажиров. Если компании, которой принадлежит автобус, в этом перечне нет, смело даем водителю 15 рублей и ни копейкой больше.

Приводим список перевозчиков, которые вправе брать за проезд 18 рублей.

А как быть пассажиру, если автотранспортной компании в перечне нет, а водитель автобуса не соглашается везти за 15 рублей?

В случае возникновения конфликтной ситуации в департаменте по тарифам посоветовали запечатлеть всю сцену на мобильник или иное подручное средство, а затем обратиться в приемную департамента, где, мол, во всем разберутся и виновных накажут. К примеру, в прошлом году перевозчиков штрафовали на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо автобусов, на рубль подорожал проезд на трамвае и фуникулере – до 11 и 9 рублей соответственно. Кроме того, пенсионеров лишили бесплатного проезда в электрическом транспорте и компенсации за проезд, которую выплачивали из городского бюджета. Одним словом, ездить стало дороже.

Компенсация для студента

Стоимость проезда в электропоездах пока не изменилась, но рано или поздно ее поднимут. Компания «Экспресс Приморья», осуществляющая пригородные железнодорожные перевозки на территории края, ссылается на огромные убытки и грозит «оптимизировать маршрутную сеть». То есть сократить число вагонов в электропоездах и увеличить интервалы их движения, вплоть до отмены некоторых маршрутов.

Как сообщает пресс-служба «РЖД», суммы, которые закладываются в региональные бюджеты на компенсацию выпадающих доходов, покрывают лишь часть понесенных убытков. Согласно заключенным договорам, администрация Приморского края компенсирует потери от пригородных перевозок лишь на 26%. В результате в 2013 году (причем в самый в разгар купально-дачного сезона) электрички ужались до четырех вагонов и ходили, что называется, «по капле в час».

Так что увеличение тарифов на проезд в электропоездах вполне прогнозируемо, но определенное новшество уже есть. С 1 января изменился порядок предоставления студентам и школьникам льгот по оплате проезда на пригородных поездах. Если раньше при обращении в кассы им продавали билеты за полцены, то сейчас билет придется покупать за полную стоимость, а потом обратиться в единое социальное окно за 50-процентной компенсацией стоимости проезда.

Разница в том, что до 2014 года субсидия на компенсацию проезда учащихся на железнодорожном транспорте поступала из краевой казны напрямую в «Экспресс Приморья», а теперь выплачивается адресно, то есть непосредственно получателю льготы. По мнению специалистов краевого департамента труда и социальной защиты населения, финансирование льготы становится более прозрачным. Ведь раньше деньги на проезд выделялись из краевого бюджета только на основании счет-фактуры и отчета о потерях в доходах компании-перевозчика.

В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 20 млн рублей, что вполне соответствует показателям прошлых лет. Однако если раньше эти средства формировались из федеральной и региональной составляющей, 95 и 5 процентов соответственно, то с этого года социальные обязательства на себя полностью взял бюджет Приморского края.

Как студенту и школьнику реализовать положенную льготу?

По словам Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, директора краевого департамента труда и социального развития, для этого необходимо взять справку из школы, где учится ребенок (для студентов-очников - студенческий билет), и обратиться в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края с паспортом либо свидетельством о рождении и заявлением (если ребенку не исполнилось 14 лет, заявление пишут родители).

«Обратившийся к нам льготник получит пин-код, дающий выход на социальный портал в сети Интернет, - сообщила Лилия Лаврентьева. - Не нужно будет регулярно обращаться в отделения приема граждан. Выход на социальный портал находится на сайте государственных услуг. Имея пин-код, студент или школьник сможет отсканировать билет, предоставить в заявлении номер счета, на который будут перечисляться компенсации. По желанию в заявлении можно указать, кто хочет получать компенсации через почту».

«Люди абсолютно не пострадают от нововведения, - уверена Лилия Лаврентьева. - Любой студент и школьник может обратиться за разъяснением в единое социальное окно. Все наши адреса расположены на сайте администрации Приморского края на страничке департамента труда и социального развития».

Еще одно новшество - с 9 января возобновила работу «городская электричка». Отныне она курсирует эжедневно по рабочим дням по маршруту «Мыс Чуркина - Владивосток - Мыс Чуркина». Отправление с Чуркина в 6.47, от железнодорожного вокзала Владивосток - в 18.10 местного времени.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.