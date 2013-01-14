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Нефтепровод ВСТО пропустил первый миллион
Компания "Дальнефтепровод" сообщила, что по трубопроводной системе ВСТО успешно прокачан первый миллион тонн нефти.
Большая часть нефти доставлена в порт Козьмино в рамках комплексного опробования недавно пущенной в строй второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Газпром достояние россии18:47, 14.01.2013#
"Большая часть нефти доставлена в порт Козьмино в рамках комплексного опробования недавно пущенной в строй второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»" - автор а соль в чём????. . Ты хотел сказать что типа насосы работают нормально:) сосите уй. . :)Ты баран лучше объяснил, кто качает?, для кого возят, за какую цену, ну и самое гланое СКОЛЬКО И ЧЕГО НАРОД С ЭТОГО БУДЕТ ИМЕТЬ? смысл статьи????. . . а ну да. . . сразу закроют и растреляют:), этож экстремизм:)
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