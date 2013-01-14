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Нефтепровод ВСТО пропустил первый миллион

14 Января 2013, 17:07 | Приморье

Компания "Дальнефтепровод" сообщила, что по трубопроводной системе ВСТО успешно прокачан  первый миллион тонн нефти.   

Большая часть нефти доставлена в порт Козьмино в рамках комплексного опробования недавно пущенной в строй второй  очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: ВСТО  нефтепровод 



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Комментарии

  • Народ18:12, 14.01.2013#

    А нам то, что с этого?

  • Псевдоним18:14, 14.01.2013#

    именно это я то же хотел написать. . . !!!(((

  • приморский18:18, 14.01.2013#

    Распродаём страну и радуемся как дебилы.

  • Псевдоним18:29, 14.01.2013#

    не распродаем, а разворовывают!!!

  • 22818:21, 14.01.2013#

    Нам от этого не тепло, не холодно, пусть кремль радуется, это ж в их корман все. . . . . . . . . . . . .

  • Пс ним18:46, 14.01.2013#

    вот такие сегодня достижения страны. . скачали выкачали перегнали отправили. . ну нет сегодня слов. . собрали засыпали. . переработали . . ВЫПУСТИЛИ. . . стока и стока

  • Газпром достояние россии18:47, 14.01.2013#

    "Большая часть нефти доставлена в порт Козьмино в рамках комплексного опробования недавно пущенной в строй второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»" - автор а соль в чём????. . Ты хотел сказать что типа насосы работают нормально:) сосите уй. . :)Ты баран лучше объяснил, кто качает?, для кого возят, за какую цену, ну и самое гланое СКОЛЬКО И ЧЕГО НАРОД С ЭТОГО БУДЕТ ИМЕТЬ? смысл статьи????. . . а ну да. . . сразу закроют и растреляют:), этож экстремизм:)

  • Пс ним18:47, 14.01.2013#

    а вот еще новое слово пявилось "пропустили"умора это надо ж так изголяться

  • Вовс18:55, 14.01.2013#

    А Вам бензин по 32 рубля, очередное повышение стоимости коммунальных услуг, электроэнергии и отопления.

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