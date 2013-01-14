Нефтепровод ВСТО пропустил первый миллион

Компания "Дальнефтепровод" сообщила, что по трубопроводной системе ВСТО успешно прокачан первый миллион тонн нефти.

Большая часть нефти доставлена в порт Козьмино в рамках комплексного опробования недавно пущенной в строй второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.