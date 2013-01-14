Россельхознадзор запретил поставки в Россию мясопродукции девяти зарубежных предприятий

С 23 января Россельхознадзором вводится временный запрет на ввоз мясной продукции с девяти зарубежных предприятий. Причиной введения запретительных мер явилось несоответствие поставляемой продукции требованиям безопасности и качества Таможенного союза, ее опасность для здоровья потребителей.

Так, с 23 января временные ограничения на поставку будут введены в отношении двух канадских предприятий, двух предприятий из США, а также по одному предприятию из Парагвая, Австралии, Нидерландов, Чехии и Украины.

Так, в свинине из Канады и США был выявлен рактопамин. Повышенная бактериальная обсемененность была обнаружена в мясе птицы из США и Нидерландов, возбудители опасного инфекционного заболевания листериоз были найдены в мясе птицы украинского и чешского производства, а также в говядине из Парагвая. В австралийской говядине были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Все запрещенные и вредные вещества были выявлены в результате проводимых органами Россельхознадзора лабораторных исследований импортных продуктов питания, предназначенных к поставкам на продовольственный рынок Российской Федерации.

В случае поступления продукции, отгруженной попавшими под запрет предприятиями до 23 января 2013 года, то есть до срока введения запретительной меры, решение об их пропуске будет приниматься только после проведения тщательного лабораторного ветеринарного контроля, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Газета "Золотой Рог".