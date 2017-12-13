Для экономных жителей Приморья временно завели оранжевые ценники

В преддверии новогодних праздников для того, чтобы жители могли выгодно приобрести продукты, магазины Приморья традиционно проводят предновогодние акции. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, в период проведения акций цены на целый ряд товаров максимально снижены. Все товары, участвующие в акциях, выделены специальными ценниками, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

Например, торговая сеть «Фреш 25» с 1 по 31 декабря проводит «Социальную акцию», снизив цены на 26 наименований основных продовольственных товаров. Это, в том числе, яйцо куриное, хлеб собственного производства, мука пшеничная, масло сливочно-растительное, крупа гречневая, рис, масло растительное, пакетированный чай, сгущенное молоко, тушеная говядина и другие товары.

Эта же сеть супермаркетов с 5 декабря по 15 января продаёт по доступным ценам традиционные новогодние товары – наборы сладких подарков, торты и мандарины.

Супермаркеты «Парус» с 7 декабря по 15 января предлагают по сниженным ценам целый ряд продуктов необходимых для новогоднего стола, в том числе – свежие мандарины, апельсины, яблоки и ананасы, свежемороженые горбушу и кальмар, майонез, фруктовые соки и нектары, торты, шоколад, кофе.

Кроме этого, супермаркеты «Парус» каждую пятницу предлагают своим покупателям скидку 20% на весь ассортимент продуктов, кроме товаров, участвующих в других акциях. Во время акции «Счастливые пятницы» можно приобрести свежую рыбу, мясо, мясные деликатесы, фрукты и ягоды, продукцию собственного производства, шоколад, алкогольные напитки, а также импортные продукты, например, производства Республики Корея, Япония.

Весь декабрь и до 9 января сеть супермаркетов «Реми» предлагает более ста наименований продовольственных товаров по сниженным ценам – свинину, крупы (рис, гречка), макаронные изделия, кофе, чай, какао, шоколад, майонез, сливочное и растительное масло, напитки, молочные продукты и другие товары.

Также в департаменте лицензирования и торговли отмечают: во многих супермаркетах для покупателей предусмотрены постоянные дисконтные программы со скидками от 2 до 7%. Такие программы есть в сетях «Парус», «Фреш 25», «Сфера-Маркет», «ОК». Также во многих магазинах действуют скидки 5% скидка для пенсионеров и скидка 7% для именинников накануне или в день рождения.

Отметим, что вопрос снижения цен на продукты питания сейчас – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.

Одним из результатов работы с торговыми сетями стало появление в магазинах Владивостока продуктов с оранжевыми ценниками. Это продукты первой необходимости по доступным ценам. Как отмечают в администрации Владивостока, уже 14 крупных супермаркетов краевого центра откликнулись на предложение и вступили в программу «Город для людей».

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.