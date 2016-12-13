Приморцы могут оспорить кадастровую оценку

Сегодня любой может узнать кадастровую стоимость своего недвижимого имущества путем обращения к официальному сайту Росреестра либо заказав бесплатную выписку о кадастровой стоимости в МФЦ или в офисе Кадастровой палаты.

Взглянув и ужаснувшись невероятно высоким цифрам кадастровой оценки, осознав, что это повлечет непомерный налог за не стоящую этих цифр постройку или земельный участок, собственник может оспорить кадастровую стоимость объекта, обратившись в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой стоимости, работающую при Управлении Росреестра по Приморскому краю.

На сегодняшний день на территории края действуют результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельхозназначения, включая земельные участки садоводческих, огороднических и дачных объединений, проведенной в 2015 году. Ее результаты были утверждены год назад и в январе этого года внесены в государственный кадастр недвижимости.

Довольно многих собственников результаты оценки объектов их недвижимости сильно расстроили, и по этой причине в комиссию по спорам пошли многочисленные заявления о пересмотре оценки. С начала года до середины ноября их подали 345 человек. По 263 заявлениям на 325 объектов решения уже приняты. Их общая кадастровая стоимость до оспаривания доходила до 12 млрд рублей. Благодаря пересмотру она была снижена на четверть.

По сравнению с прошлым годом рост работы с заявлениями налицо: в 2015 году в комиссию поступило лишь 91 заявление, по которым общая кадастровая стоимость рассматривавшихся объектов составляла 868,172 млн рублей.

В Росреестре сообщили, что для юридических лиц, которые решают спор по кадастровой оценке, требуется обязательное предварительное обращение в комиссию. Можно также оспаривать спорную оценку и в судебном порядке.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию можно направлять по адресу Управления Росреестра по Приморскому краю: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, 48. Образец заявления и список прилагаемых к нему документов можно найти на сайте Росреестра. По всем возникающим вопросам в комиссию можно обращаться по телефону +7 (423) 245-81-80. В течение месяца она обязательно принимает решение.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.