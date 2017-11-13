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В Приморье готовят масштабный проект по реанимации рыбопромышленной отрасли региона

13 Ноября 2017, 10:18 | Приморье

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству России Петром Савчуком, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития рыбной отрасли в регионе, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Главный вопрос, поднятый во время диалога, касался реализации в Приморье проекта по созданию рыбопромышленного комплекса. Как отметил замглавы Росрыболовства, Приморский край – богатая рыбными ресурсами и аквакультурой территория, и одна из задач, стоящих сегодня перед ведомством, – организовать в регионе крупную аукционную площадку.

«Такой аукционный дом позволит нам привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона», – уверен Петр Савчук.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский край готов выступить оператором аукционного дома. «В этом случае доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%», – отметил глава Приморья.

Петр Савчук проинформировал руководителя края о том, что в рамках третьего Восточного экономического форума в тестовом режиме работала биржевая площадка, где свою продукцию представили семь крупных российских рыбодобывающих компаний. В итоге было заключено сделок на сумму более 51 миллиарда рублей.

Интерес к созданию в Приморье аукционного дома уже высказали иностранные инвесторы. Так, 100 миллионов рублей готова вложить компания «DNG global Co. Ltd» из Республики Корея и миллиард – Банк развития Китая.

«Участок подберем. Это очень важное и нужное направление для развития края», – заявил глава Приморья.

Также в рамках встречи Андрей Тарасенко и Петр Савчук обсудили перспективы развития прибрежного промысла в регионе и обменялись мнениями по вопросам, связанным со строительством рыбопромысловых судов в регионе, созданием в крае зверофабрик и формированием участков для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

Отметим, развитие аукционной и биржевой торговли биоресурсами – поручение Президента РФ Владимира Путина. Такая форма сбыта продукции позволит снизить ущерб от нелегального нерегулируемого промысла, повысит эффективность использования рыбного сырья, будет способствовать развитию береговой переработки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тарасенко  приморье  рыбная отрасль  биржа  бизнес  инвестиции  строительство  росрыболовство  аукцион  Путин  промышленность  рынки  китай 



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