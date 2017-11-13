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В Приморье строят первый в регионе аквапарк

13 Ноября 2017, 09:55 | Приморье

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в рамках рабочей  поездки в Хасанский район посетил туристско-рекреационный кластер «Тёплое море». К 2018 году здесь появится первый в регионе круглогодичный аквапарк, а также будет создано около 60 двухэтажных гостевых домов, бизнес-центр с конференц-залом на 400 человек и крытая парковка, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Туристско-рекреационный кластер «Теплое море» расположен в одном из самых пляжных мест Приморья – посёлке Славянка, его якорным объектом является одноименный гостиничный комплекс, успешно действующий уже на протяжении нескольких лет. В рамках первой очереди здесь были построены гостиница, гостевые дома и бассейн с морской водой. На сегодняшний день это самый крупный подобный комплекс в муниципалитете.

Андрей Тарасенко осмотрел действующие объекты туристской инфраструктуры, а также побывал на строительной площадке, где в настоящее время ведется создание второй очереди – в скором времени комплекс обзаведётся собственным, первым в регионе, круглогодичным аквапарком, новыми двухэтажными гостевыми домами, бизнес-центром с вместительным конференц-залом, а также крытой парковкой.

Как доложил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, реализация проекта второй очереди потребует около 1,2 миллиардов рублей, при этом  около 900 миллионов составят частные инвестиции. Кроме того, к реализации проекта могут быть привлечены федеральные средства.

«Координационный совет при Федеральном агентстве по туризму рекомендовал включить “Тёплое море” в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма. В этом случае можно претендовать на федеральное финансирование в части развития транспортной и инженерной инфраструктуры проекта. Сейчас мы ведём работу по подготовке соответствующих документов. Планируется, что за счет государства будут проведены такие работы, как строительство модульной станции водоочистки, установка аккумуляторного бака для водоснабжения и реконструкция автомобильной дороги к комплексу», – сообщил Константин Шестаков.

Врио губернатора отметил живописность выбранной под создание центра местности и поинтересовался, когда работы на объекте будут завершены. Было подчеркнуто, что сдача объектов намечена на 2018 год, а уже 1 июля туристы смогу заехать в новые гостевые дома.

«Это очень интересный проект. Ежегодно мы на своих пляжах принимаем сотни тысяч российских и иностранных гостей. Пляжный туризм -  перспективное направление для нас», – заявил глава региона.

Отметим, в марте этого года состоялась торжественная церемония закладки камня в честь начала строительства второй очереди рекреационного комплекса. В ходе мероприятия было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между гостиничным комплексом «Теплое море» и туристическим агентством «Хунцзюнь» (КНР), а также соглашение о стратегическом партнерстве между ООО «Аквапарк «Тёплое море» и международным гостиничным комплексом «Красные хризантемы» (КНР).

Планируется, что по окончании реализации проекта на территории комплекса «Теплое море» смогут отдыхать более 100 тысяч человек в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: пляж  рекреация  строительство  тарасенко  приморье  гостиница  финансирование  инвестиции  море  Славянка  аквапарк  теплое море  туризм  китай 



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