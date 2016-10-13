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За 9 месяцев Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан

13 Октября 2016, 13:00 | Приморье

По данным Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю по итогам 9 месяцев 2016 года наш край посетило почти 449 тысяч иностранцев, что на 23% выше показателей аналогичного периода в 2015 году. Как сообщает Делова ягазета "Золотой Рог", пик турпотока пришелся на третий квартал – за три месяца в Приморье побывали более 217 тысяч иностранных гостей.

«Из них с туристскими целями в край приехали более 369 тысяч человек, что на 32% выше аналогичного периода 2015 года. Таким образом турпоток за 9 месяцев уже практически сравнялся с годовыми показателями 2015 года – в прошлом году Приморье посетили 464 787 иностранных граждан», – сообщили в краевом департаменте туризма.

Первое место по объему въездного туристского потока занимают граждане КНР – почти 334 тысячи человек за 9 месяцев 2016 года, это на 27% выше аналогичного периода 2015 года.

Почти половина из них – более 168 тысяч человек посетили регион в рамках межправительственного соглашения о безвизовом групповом обмене между Россией и КНР. По сравнению с прошлым годом рост составил 62%. В департаменте подчеркнули, Приморье прочно закрепилось на втором месте в России по популярности у китайских туристов.

По словам экспертов, тенденция по увеличению турпотока не только сохранится, но и приумножится. Значительное увеличение количества туристов в Приморье наблюдается последние три года, ежегодно въездной турпоток увеличивается более чем на 9%, внутренний – до 17%.

Отметим, Приморский край претендует на роль туристского хаба на Дальнем Востоке, аккумулирующим и перераспределяющим турпотоки в другие российские регионы и страны АТР. Этому способствует как проект «Восточное кольцо России», так и норма об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: туризм  турист  приморский край  иностранец 



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