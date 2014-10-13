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В Приморье выставлены на торги два месторождения золота

13 Октября 2014, 19:10 | Приморье

Аукционы пройдут 12 ноября

Роснедра выставили на торги два участка коренного и россыпного золота в Приморском крае, три участка россыпного золота в Хабаровском крае.

В частности, 12 ноября состоится аукцион на коренное золото на Порожистом месторождении в Приморье, стартовая цена торгов – 5 млн рублей. Запасы золота на этом месторождении оцениваются в 15 тонн.

В этот же день состоится аукцион на россыпное золото в пределах Снегуровского золото-россыпного узла (бассейны верхних течений рек Каленовка, Барановка, Новотроицкая). Стартовая цена торгов – 1,1 млн рублей. Суммарные запасы золота на этом месторождении оцениваются в 90 кг.

27 ноября на торги выставлены несколько россыпей в Хабаровском крае: в бассейне среднего течения р.Тяпка (cтартовая цена – 4,7 млн рублей); в долине р.Битки и бассейне р.Грязная (1 млн рублей); в долине р.Битки (1 млн рублей).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: аукцион  золото  Роснедра 



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