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В Приморье выставлены на торги два месторождения золота
Аукционы пройдут 12 ноября
Роснедра выставили на торги два участка коренного и россыпного золота в Приморском крае, три участка россыпного золота в Хабаровском крае.
В частности, 12 ноября состоится аукцион на коренное золото на Порожистом месторождении в Приморье, стартовая цена торгов – 5 млн рублей. Запасы золота на этом месторождении оцениваются в 15 тонн.
В этот же день состоится аукцион на россыпное золото в пределах Снегуровского золото-россыпного узла (бассейны верхних течений рек Каленовка, Барановка, Новотроицкая). Стартовая цена торгов – 1,1 млн рублей. Суммарные запасы золота на этом месторождении оцениваются в 90 кг.
27 ноября на торги выставлены несколько россыпей в Хабаровском крае: в бассейне среднего течения р.Тяпка (cтартовая цена – 4,7 млн рублей); в долине р.Битки и бассейне р.Грязная (1 млн рублей); в долине р.Битки (1 млн рублей).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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