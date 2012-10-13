В Приморском крае картошка может уйти под снег

На начало октября в Приморье убрано всего 36% картофеля и 50% овощей.

Уборочной кампании помешали погодные условия – всего в течение сентября по ряду территорий выпало до 230 мл осадков, что привело к переувлажнению почвы и потерям урожая. Если за ближайшую неделю сельхозпроизводители не успеют завершить уборку, около 1 000 га (а это около 20 000 тонн картофеля) может уйти под снег. Это грозит значительными убытками для крестьян - ведь на сегодняшний день застраховано всего 11% посевных площадей.

Другая проблема производителей картофеля и овощей – сбыт. Хозяйства, не имеющие складских мощностей, вынуждены продавать сегодня картофель по 5 рублей за кг. Уже в январе цена значительно возрастет, что позволит компаниям, имеющим мощности по хранению, вывести картофель на рентабельный уровень производства. Учитывая, что картофеля Приморский край производит в полтора раза больше собственных потребностей и кормит «вторым хлебом» Хабаровский край, Сахалин и Камчатку, а также готов поставлять картофель на экспорт, основная задача картофелеводов сегодня – это строительство современных хранилищ. В программе развития сельского хозяйства до 2020 года поддержка этого направления предусмотрена.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".