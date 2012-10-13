Приморцам презентовали продукты из провинции Тоттори

Во Владивостоке на базе спортивного комплекса «Чемпион» прошла XVI специализированная выставка с международным участием «Дальагро продовольствие». В ее рамках жители края смогли познакомиться с продукцией от иностранных производителей. Так, товары японской префектуры Тоттори были представлены на выставке впервые, но уже с первого дня вызвали живой интерес у посетителей.

Кроме овощей и фруктов, которые являются основным экспортируемым товаром, посетителей «познакомили» с новинками. А именно - БАДами и различными приправами с добавлением черного ферментированного чеснока, ароматным молотым кофе «Саваи», а также увлажняющей косметикой «Шелби» на основе компонентов из чистого природного сырья.

«Цены на японскую продукцию, представленную во Владивостоке, вполне доступны, - считает Юсуке НАРИТА, один из организаторов выставки. – Они не намного выше, чем на овощи и фрукты из других стран. Попытки ввести товар на приморский рынок предпринимались еще 4 года назад, но сделать это удалось только весной этого года. И с апреля мы успешно предлагаем его покупателям в сети супермаркетов Вл-Март. Арбузы и груши уже очень популярны. А значит, в скором времени можно ждать увеличения поставок».

Кроме презентации и дегустации продукции, японская сторона организовала на выставке мастер-класс по приготовлению традиционного супа карри. Его провел Сираиси СЮИТИ, шеф-повар генерального консула Японии во Владивостоке.

Бронислава ДЬЯЧЕК.