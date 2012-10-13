Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам презентовали продукты из провинции Тоттори
Во Владивостоке на базе спортивного комплекса «Чемпион» прошла XVI специализированная выставка с международным участием «Дальагро продовольствие». В ее рамках жители края смогли познакомиться с продукцией от иностранных производителей. Так, товары японской префектуры Тоттори были представлены на выставке впервые, но уже с первого дня вызвали живой интерес у посетителей.
Кроме овощей и фруктов, которые являются основным экспортируемым товаром, посетителей «познакомили» с новинками. А именно - БАДами и различными приправами с добавлением черного ферментированного чеснока, ароматным молотым кофе «Саваи», а также увлажняющей косметикой «Шелби» на основе компонентов из чистого природного сырья.
«Цены на японскую продукцию, представленную во Владивостоке, вполне доступны, - считает Юсуке НАРИТА, один из организаторов выставки. – Они не намного выше, чем на овощи и фрукты из других стран. Попытки ввести товар на приморский рынок предпринимались еще 4 года назад, но сделать это удалось только весной этого года. И с апреля мы успешно предлагаем его покупателям в сети супермаркетов Вл-Март. Арбузы и груши уже очень популярны. А значит, в скором времени можно ждать увеличения поставок».
Кроме презентации и дегустации продукции, японская сторона организовала на выставке мастер-класс по приготовлению традиционного супа карри. Его провел Сираиси СЮИТИ, шеф-повар генерального консула Японии во Владивостоке.
Бронислава ДЬЯЧЕК.
Новости тематики
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
Новости раздела
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- 800 км приключений
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке