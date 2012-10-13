Инвесторы готовы строить в Приморье животноводческие комплексы и теплицы

Несмотря на то, что Приморский край является зоной рискованного земледелия, в сельском хозяйстве края наметился целый ряд позитивных тенденций. Уже сегодня Приморье закрывает собственные потребности в картофеле, рост производства показывают такие отрасли, как свиноводство и птицеводство.

Сложной остается ситуация в молочном производстве и растениеводстве. Улучшить ее призвана разрабатываемая сегодня новая программа поддержки сельхозпроизводителей до 2020 года.

Наиболее острые вопросы развития сельскохозяйственного производства поднимались на конференции «Агропромышленный комплекс – приоритетная отрасль развития экономики Приморского края», которая прошла в рамках Приморского продовольственного форума.

По словам директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея БРОНЦА, в целом ситуация в отрасли хоть медленно, но улучшается. В 2011 году было произведено продукции на 28,1 млрд рублей. Это чуть более 3% от ВРП. Прирост валового сельскохозяйственного продукта за прошлый год составил 9,7%. Мяса по итогам года произвели 54 тыс. тонн, яиц - 327 млн штук, молока - 106,8 тыс. тонн. Что касается молочной отрасли, то в Приморье поголовье крупного рогатого скота составляет 61 тыс., из них коров – 30 тыс. По сравнению с советским периодом поголовье сократилось практически в 8 раз.

Одна из основных проблем, которая сдерживает дальнейшее развитие отрасли – это низкий уровень заработной платы. В среднем по отрасли она составляет 12 тыс. рублей. Это ровно половина от средней заработной платы по краю в целом. Для того, чтобы обеспечить отрасли позитивное движение, с 2007 года край активно принимает иностранную рабочую силу. На сегодняшний день в отрасли работает более 6 тыс. иностранных работников, которые помогают производить сельскохозяйственную продукцию. Сейчас тенденция идет к тому, чтобы постепенно сокращать иностранную рабочую силу и привлекать в отрасль местное население.

Большой проблемой является и производительность труда. По словам директора Департамента сельского хозяйства, те компании, где выход на одного человека – от 300 до 500 тыс. рублей готовой продукции, в ближайшее время, к сожалению, ждет банкротство. А вот в таких отраслях, как птицеводство, производительность доходит до 3 млн рублей на одного работающего.

Наиболее проблемными отраслями, по мнению Андрея Бронца, сегодня являются молочное животноводство и производство мяса крупного рогатого скота - инвестиционные вливания в отрасль молочного животноводства окупаются только на 12-й год, и не каждый инвестор готов к таким длинным инвестициям. В связи с этим в программе поддержки сельхозпроизводителей предусматривается возмещение затрат на строительство ферм и закуп племенного скота, субсидирование покупки молочного оборудования для организации первичной обработки молока. Уже в этом году будет завезено 1 194 головы мясного скота из Австралии, более 1 000 голов крупного рогатого скота - из Америки. На следующий год планы завозить 2 000 молочных и 2 000 мясных коров.

«Основная задача администрации Приморского края на сегодняшний день – нарастить технологическую базу отрасли, - говорит Андрей Бронц. - В связи с этим основные меры до 2020 года - это прямые инвестиции в производство. Мы поддерживаем производство гречихи, пшеницы, для этого выдавая субсидии на килограмм произведенного зерна. На сегодняшний день в Приморье компании «Мерси Трейд» и «Грин Агро» строят крупнейшие на Дальнем Востоке животноводческие комплексы с высокой производительностью. Мы планируем, что к 2020 году мы сможем обеспечить себя собственным молоком на 47%. А вот по производству свинины мы намерены полностью закрыть потребности края. Опыт ряда центральных регионов показал, что эта отрасль может работать без государственной поддержки. По этой причине многие компании заинтересованы строить новые комплексы, в том числе и в Приморье. Например, компания «Черкизово» заявила о своей готовности поставить на территории Приморья комплекс на 130 тыс. голов».

- Планируется открытие в Приморье и нескольких сборочных производств. «В течение ближайших двух лет мы на территории Приморского края намерены открыть не менее двух сборочных производств, - говорит директор департамента. - Транспортная составляющая при доставке техники составляет порядка 15-20%. Если сборочное производство мы организуем на территории Приморского края, мы сможем сэкономить до 6-7% от стоимости. Учитывая, что стоимость комбайна 7-8 млн, то сумма экономии довольно ощутимая. Эти деньги сельхозпроизводители смогут направить на развитие.

- За время действия программы мы намерены обновить до 2 тыс. единиц тракторов, более 1 100 единиц комбайнов. Первый производственный этап уже запущен – мы начали производить на территории края прицепное оборудование для заготовки кормов. К марту 2013 года начнем собирать самоходные комбайны. Сейчас ведем переговоры по организации сборки здесь зерноуборочных комбайнов компании «Полесье» (Белоруссия). Качество этого комбайна - на уровне европейского, а цена вполне может конкурировать с китайской техникой. С Россельхозбанком заключены соглашения по кредитованию этих направлений. Благодаря поддержке, которую мы планируем оказывать из бюджета, производство зерновых к 2020 году должно увеличиться до 500 тысяч тонн (в 2011 произвели 230 тыс. тонн)».

Большие надежды возлагают власти Приморья на сою и кукурузу – ближайшие соседи готовы приобретать до 7-8 млн тонн кукурузы, а транспортная доступность региона позволяет конкурировать с такими поставщиками как Бразилия, США, которые являются основными поставщиками кукурузы на мировой рынок. До 2020 года планируется экспортировать до 200 тыс. тонн сои и кукурузы. Для этих целей в бухте Троица проектируется зерновой терминал.

Что касается овощей закрытого грунта, то, к сожалению, в прошлом году ушел с рынка Владивостокский тепличный комбинат. Однако уже в следующем году планируется увеличить посевные площади под закрытым грунтом. Для этих целей будет построена новая теплица на 3 га, где будут применены энергосберегающие технологии, что позволит в 2,5% раза увеличить выход готовой продукции с 1 кв. м.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".