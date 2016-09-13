Квартирная мотивация

Сегодня предприятия и организации не несут финансового бремени и ответственности за обеспечение своих сотрудников жильем, и редкие из них оказывают людям конкретную помощь в решении жилищной проблемы – предоставлением квартир, субсидий или иной помощи в их приобретении. Но такой подход не совсем оправдан, поскольку жилье было и остается одним из важнейших стимулов привлечения и закрепления кадров. Отметим, что еще в царское время рядом с тем же Владивостокским ГУМом его первый владелец построил доходный дом, что позволило набрать в штат не людей с улицы, а приличных сотрудников.

Многие прекрасно помнят, что в годы плановой экономики строительство и предоставление жилья велось и за счет бюджета, и за счет средств организаций и предприятий, из которых наиболее крупные возводили дома своими строительными подразделениями. Естественно, где потребность в кадрах была выше, очередь на жилье двигалась быстрее. Туда специалисты и стремились.

Понятно, что и сегодня люди ориентируются на те рабочие места, которые каким-то образом обеспечиваются жильем или какими-то льготами по его приобретению. Зачастую оно предоставляется или субсидируется врачам и учителям, которые едут работать в отдаленные районы края, другим льготным категориям.

Помощь бывает разная

Особенно заметна забота государства о закреплении на Дальнем Востоке военных. Яркое свидетельство этому – строительство крупного жилого района Снеговая Падь во Владивостоке, где всего за 5-6 лет возведены десятки многоквартирных жилых домов и тысячи людей уже справили в них новоселья. В этом отношении не столь важно, будут ли военные и далее нести свою военную службу здесь на благо Отечества или нет. Ведь, даже выходя в отставку, они остаются нужными для экономики специалистами, которые еще долгие годы могут работать практически в любой сфере.

Кстати, и строительство Приморского океанариума включало возведение жилья экономкласса для его сотрудников. По смете на его «квадрат» было заложено около 30 тыс. рублей. На каких условиях оно было предоставлено для работников – об этом, правда, не сообщалось.

Известно, что серьезную помощь в покупке жилья оказывают на железной дороге. Например, в минувшем году по ДВЖД в целом на его приобретение для сотрудников было выделено 355,4 млн рублей. При этом для них было куплено 37 квартир, в т.ч. 19 - на вторичном рынке, около 100 сотрудников получили безвозмездные субсидии на эти цели в общем объёме 50 млн рублей, и 142 железнодорожника воспользовались для этого условиями льготной внутренней ипотеки.

Внутренняя ипотека в этом году в данном ведомстве реализовывается на тех же условиях, что и ранее. То есть каждый работник ОАО «РЖД» может принять участие в разработанной для «внутреннего пользования» программе жилищного кредитования. Одним из основных ее требований является нуждаемость работника в новом жилье, которая должна быть подтверждена документально. Другие условия: потенциальный заемщик не должен был ранее получать у компании «РЖД» беспроцентные займы и обязан иметь трудовой стаж на дороге не менее трех лет, за исключением молодых специалистов.

Ипотека железнодорожников осуществляется в сотрудничестве с банком ВТБ24 и имеет варианты. Так, если заемщик - молодой специалист, имеющий высшее или среднее специальное образование, ему предоставляется кредит по ставке 10,5% годовых, из которых он должен погашать только 2%, а остальные 8,5% - за счет РЖД. Для остальных работников кредиты выдаются под 12% годовых, из которых они платят только 4,5%, а остальные 7,5% - ведомство. Кредиты выдаются только тем, кто соответствует требованиям к заемщикам аккредитованного по этой программе РЖД банка.

Приоритеты отдаются «локомотивам»

Привлечение специалистов на предприятия, которые в ближайшем будущем должны стать локомотивами дальневосточной экономики, также учитывает предоставление им жилья. Так, на средства «Роснефти» в Находке еще в 2010 году был построен первый 100-квартирный дом на ул. Рыбацкой, 17б для сотрудников ЗАО «ВНХК». Это более 7 тысяч кв. метров жилья. Но в целом под потребности штата строящегося производственного комплекса будет возведен целый новый микрорайон города в районе озера Соленого.

В начале лета на совещании по развитию этого предприятия, в котором участвовали вице-президент компании ОАО «НК «Роснефть» Виктор ИШАЕВ, генеральный директор АО «ВНХК» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ и руководители профильных департаментов администрации Приморья, в числе других вопросов обсуждались и вопросы по строительству этого микрорайона.

Как на совещании отмечалось, на территории около 130 га будут построены микрорайон АО «ВНХК» и вся необходимая социальная инфраструктура. Отсюда до предприятия будет всего 7-10 километров по хорошей дороге. Построить планируется 10 жилых домов на более чем 1,2 тысячи квартир, три детских сада на 250 мест каждый, общеобразовательную школу на 1 350 мест и поликлинику на 150 посещений в день.

Принципиально новый микрорайон должен решить вопрос привлечения на работу на ВНХК нескольких тысяч специалистов и членов их семей из других регионов страны. При том, что на предприятие будут активно привлекаться и местные специалисты высокой квалификации.

В Большом Камне сегодня уже строятся первые три жилых дома в целом на 204 квартиры для специалистов, которые приедут работать на судостроительном комплексе «Звезда». Первый из них в ближайшее время планируется сдать, два следующих будут введены в 2017 году. Предполагается, что это жилье будет предоставляться работникам завода как служебное по типовому договору найма.

Однако на сегодня потребности жилья предприятия оцениваются уже более чем в 300 тыс. кв. метров. В долевом участии по его строительству доля «Роснефти» определена в 164,8 тыс. кв. метров, Фонда развития Дальнего Востока – в 108 тыс. и бюджета Приморского края – 34 тыс.

Планы развития предприятия в рамках ТОР «Большой Камень» предусматривают создание более 7 тыс. новых рабочих мест. Предполагается построить несколько городских микрорайонов, в которых смогут жить его работники и их семьи. При этом будет создаваться и вся необходимая для их жизни социальная инфраструктура.

АИЖК, Газпромбанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона профинансируют строительство этих новых микрорайонов для СК «Звезда». При этом доля финансирования со стороны АИЖК составит 4,6 млрд рублей. Соответствующий меморандум о намерениях между этими структурами и администрацией ГО «Большой Камень», СК «Звезда», компаниями «Комплексные энергетические решения» и «Организация многопрофильного обслуживания-БК» был подписан в рамках Восточного экономического форума.

Договоренность предполагает, что АИЖК и Фонд развития Дальнего Востока через Газпромбанк предоставят оператору проекта – «Организация многопрофильного обслуживания-БК» - финансирование на строительство малоэтажного жилья для сотрудников СК «Звезда». Финансовую поддержку застройщику окажет группа компаний «Комплексные энергетические решения».

Эти кредитные средства решено предоставить на принципах проектного финансирования. Они будут направлены на строительство первой очереди жилья для предприятия, в рамках которой уже к концу 2019 года планируется ввести до 3,1 тыс. квартир. Это жилье предполагается передать СК «Звезда» в рамках договора долгосрочной аренды с правом выкупа. То есть заемщики рассчитывают на возвратность предоставляемого ими финансирования строительства.

Как было отмечено при подписании меморандума, для сотрудников СК «Звезда» в целом планируется построить до 7,4 тыс. квартир, что обеспечит привлечение на перспективное производство специалистов со всей страны. А предложенная схема финансирования позволит строить быстро, дешевле и по современным стандартам.

Предполагается, что возвратность финансирования обеспечит покупка жилья самими работниками, в том числе и с помощью ипотечного кредитования, или же выкуп его «Роснефтью», при этом оно может предоставляться в дальнейшем на правах служебного или арендного.

На сегодня планы по строительству служебного жилья есть также и у ПАО «ААК «Прогресс» в Арсеньеве. Это связано с увеличением заказов и занятости на заводе, что тоже потребовало привлечения новых специалистов.

Прорабатываются идеи строительства нового жилья и для ряда новых предприятий, которые будут возводится в рамках приморских ТОРов. Есть планы строительства жилья для своих работников у «Газпрома», который тоже намерен активно участвовать в создании новой экономики Приморья. Представители строительной отрасли считают необходимым и строительство жилья для самих строителей, чтобы привлечь специалистов в эту отрасль края. Естественно, все эти планы поддерживаются краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.