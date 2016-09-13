Большая стройка в Приморье стройматериалами обеспечена

Краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» опирается на самый мощный в ДФО потенциал строительной индустрии и производства строительных материалов. Как отмечают в администрации Приморского края, промышленность строительных материалов сегодня является одним из отраслевых приоритетов развития региона и создание современных образцов продукции, которые должны насыщать этот рынок, - важнейшая задача, с которой отрасль должна справляться, отвечая самым взыскательным запросам инвесторов и застройщиков.

Главное - свое

Для строительной отрасли и строительной индустрии Приморья важным условием стабильной работы и развития является устойчивая работа Новоспасского завода ОАО «Спасскцемент». Как недавно отмечал управляющий компании Андрей СЫСОЕВ, в минувшем году, несмотря на снижение объемов по другим производителям цемента страны, приморское производство удержалось на уровне предыдущего года и даже немного прибавило. И это объясняется не только завоеванием сахалинского рынка цемента, но и тем, что сегодня завод выпускает любую необходимую для стройки марку цемента. В условиях, когда импортный резко подорожал, это обеспечило уже и на рынке Приморья увеличение доли предприятия. Вопрос импортозамещения цемента многими местными предприятиями решался автоматически: местный дешевле.

Для «Спасскцемента» сегодня не проблема обеспечить своей продукцией рост объемов строительства в крае в два раза. Для этого все есть: и запасы сырьевой базы, и квалифицированные кадры, и резервные мощности.

Сборный железобетон для крупнопанельного домостроения не столь актуален для края, как это было в конце 80-х, когда его выпускали около десятка местных заводов. На сегодня в регионе осталось только два предприятия, которые могут комплектовать стройки секциями 83-й и 121-й серии панельных домов с трехслойными теплыми панелями для фасадов. Известно, что эту традиционную технологию серьезно потеснили другие, но она все-таки остается востребованной рядом заказчиков, которые нацелены на более дешевое домостроение. Конечные потребители, простые приморцы, когда вопрос касается цены «квадрата», тоже не отвергают и такой вариант решения своей жилищной проблемы. Во всяком случае, можно говорить даже о некотором ажиотаже, когда было объявлено о строительстве жилья, в том числе и по технологии КПД, в микрорайоне «Д» Снеговой Пади во Владивостоке, панельными домами сейчас начинается застройка и такого перспективного для города района, как Солнечная долина.

Представители заводов КПД не раз обращали на себя внимание заявлениями, что они могут значительно увеличить производство домокомплектов из сборного железобетона, если это потребуется. Но спрос на продукцию КПД сегодня умеренный.

Впрочем, спрос и по прочему железобетону, который выпускается рядом предприятий, не является сейчас высоким. Многие даже, казалось бы, перспективные мощности остаются либо незадействованными, либо работают с далеко не полной нагрузкой. Например, мощности по производству для домостроения комплектов технологии железобетонного сборного каркаса «КУБ-2,5», которая освоена двумя приморскими предприятиями, или ленточное производство железобетона, которое внедрялось холдингом «Зеленые листья» на бывшей базе «Подземстроя» в районе промзоны на ул. Фадеева.

Нет проблем сегодня с мощностями по производству бетона для монолитных работ. К прежним, которые еще продолжают работать на заводах и бывших базах комплектации, добавились передвижные заводы высокой производительности.

Специалисты отмечают, что все в порядке с гравием, щебнем и отсевом. Мощности, которые были и появились в период строительства объектов саммита АТЭС, без проблем обеспечивают сегодняшние потребности всего нашего строительного комплекса.

Запасы песка в крае тоже достаточные, но проблема в его качестве. Для выпуска хороших строительных материалов приморские пески требуется обогащать. Но необходимые для этого мощности пока отсутствуют. Наглядно это проявляется в таком, например, явлении, как быстрое разрушение брусчатки, которая на тротуарах стала требовать замены не реже, чем асфальт.

Широк ассортимент приморских штучных стеновых материалов, которые выпускаются различными производителями от заводского до кустарного уровня. В дефиците только качественный лицевой кирпич, который зачастую завозится из сибирских и западных регионов страны и частично импортируется. По остальному кирпичу приморские производители недогружены заказами.

Кирпич на приморской стройке сильно потеснили различные блоки. Их разнообразие и достоинства варьируются в широком диапазоне – от шлакоблоков и арболитовых блоков с использованием опилок из отходов деревообработки до любимого многими строителями, занимающимися монолитным домостроением, андезитобазальтовых блоков с термовкладышем, производимых Тереховским ЗБИ.

Заместитель директора по науке отраслевого института ДальНИИС Светлана ВАВРЕНЮК отмечает, что в Приморье имеются практически все основные материалы, из которых можно построить современный дом. Желающие могут строить жилье и из СИП-панелей местного производства, и из металлических сэндвич-панелей с прослойкой утеплителя. В качестве утеплителей используются плиты ПСБС, выпускаемые многими местными производителями, продукция предприятия «Базалит» из Хабаровского края, традиционный керамзит.

Правда, до сих пор не налажено промышленное производство желанных для многих потребителей материалов из пеностекла. В незначительных количествах этот материал ввозится из-за рубежа. Главная проблема налаживания его выпуска у нас заключается в значительной энергоемкости производства. Дорогая электроэнергия делает этот практически «вечный» материал слишком недоступным для массового использования как в штучном, так и в гранулированном виде. Более дешевые, но менее качественные традиционные строительные материалы, которые сегодня используются там, где возможно применение пеностекла, тоже сдерживают развитие этого производства серьезной конкуренцией со своей стороны.

Светлана Викторовна отметила, что особо перспективной для строительства в Приморье жилья до трех этажей становится технология ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), которая начинала внедряться в крае с помощью комплектов, ввозившихся из-за рубежа. В настоящее время производство таких комплектов освоено местной группой компаний «Стафф».

Известно, что эта технология связана с использованием штучных стеновых материалов, монолита, утеплителей и различных декоративных фасадных материалов и систем, которые на приморской стройке сегодня тоже доминируют, потеснив подорожавший импорт.

Для малоэтажного строительства местные производители предлагают домокомплекты деревянного каркасного строительства, из оцилиндрованных бревен, простого и клееного бруса, крупномодульных домов типа «Наутилус» и пр.

Нет проблем комплектации строящихся зданий стекольными конструкциями – пластиковыми окнами, витражами. Сегодня их выпускают десятки местных производителей, сильно конкурируя между собой и по качеству, и по цене этой продукции. Известно, что в настоящее время постепенно налаживается производство и местного стекла для таких конструкций.

Аналогична ситуация и с заборами и прочими ограждающими конструкциями, которые сегодня производятся многими компаниями, – разные по материалам, достоинствам, цене и пр.

Местные производители предлагают различные кровельные материалы. Но довольно серьезную нишу в этом сегменте рынка в крае удерживает хабаровский филиал корпорации «Технониколь».

Широк в крае ассортимент столярных и прочих деревянных изделий. Однако у строителей к нему серьезные претензии относительно качества и цен. Кроме того, есть проблема с нехваткой продукции определенных пород деревьев. Зачастую производителям домокомплектов и строителям приходится восполнять дефицит этих материалов завозом необходимого леса и изделий из него из других регионов. Ограничивают местных поставщиков и обязательства местных лесорубов перед импортерами.

В Приморье сегодня имеются и такие важные для строительной деятельности производства, как выпуск строительных смесей, клеевых составов, лакокрасочной продукции, лифтового и подъемного оборудования, широкий ассортимент металлоконструкций, правда в основном из завозного металла, и пр.

Чего нам еще не хватает

Тем не менее отмечается, что местные производители стройматериалов и конструкций в настоящее время обеспечивают весь комплекс потребностей приморской стройки где-то на 70%. При этом по основным материалам – до 90%. Остальное ввозится, а транспортная составляющая является серьезной строкой затрат и значительно увеличивает себестоимость строительства и цены конечной продукции строительного комплекса. В том числе – жилья. В основном не на этапе создания самой коробки здания, а при доведении его до жилого состояния – это линолеум, обои, многие отделочные материалы. Правда, своей продукцией для отделки хорошо выручает хабаровский завод «Террако». Своего подобного производства в Приморском крае пока нет.

Нет также ни своих, ни отечественных гелиосистем и прочего оборудования для систем «экологического» и «умного» дома. Комплектация нового жилья основными бытовыми приборами и оборудованием, а также мебелью тоже в большей степени не приморского производства. Впрочем, когда застройщики предъявляют жилье покупателям в основном с голыми стенами, проблема комплектации этими предметами выходит за пределы сроков строительства жилья.

Дефицит строительных материалов и конструкций сегодня в крае решается введением в строй современных производств качественной продукции на новых промплощадках. В частности, особые надежды сегодня связаны с технопарком в Надеждинском районе, где предполагается развивать производство строительных материалов и конструкций.

В АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже поданы заявки от организаций -потенциальных резидентов Надеждинской ТОР, которые собираются наладить производство закалённого и нелинейного стекла и стеклопакетов из закаленного стекла, деталей для крупнопанельного домостроения (мощностью на 100 тыс. кв. метров жилья в год), изделий из бетона, профильного проката, битумно-латексных эмульсионных кровельных гидроизоляционных мастик. Планируют строительство производственно-складского комплекса по производству габионно-сетчатых и геотекстильных изделий и комплекса для производства светотехники бытовых, уличных и промышленных светильников.

Современное производство домокомплектов для массового малоэтажного домостроения по различным технологиям должно развернуться на новой промплощадке в Артеме, предоставленной для этого Фондом РЖС, что сегодня продолжает курироваться АИЖК.

Стоит отметить, что освоение производителями продукции, необходимой в крае для нового строительства, в последнее время ускорилось. И это особенно ценно в условиях, когда основные фонды отрасли требуют серьезного обновления. Если в минувшем году в крае было запущено шесть таких особенно ценных для развития строительного комплекса производств, то ровно столько же их было введено и в первом полугодии этого года.

В прошлом году во Владивостоке появилось новое производство битумно-латексной эмульсионной кровельной гидроизоляционной мастики, жидкой кровельной резины и гидроизоляционной резины (CBS). Были начаты выпуск оборудования для очистки и перекачки сточных вод, производство сухих строительных смесей и грунтовок с применением высококачественного сырья местных карьеров и полимерных добавок мировых производителей. Для малоэтажного строительства было начато производство теплоэффективных многослойных стеновых блоков по технологии «кремнегранит». В Спасске был налажен выпуск сухих строительных смесей, а в пос. Раздольное – комплектов домов для малоэтажного строительства компании «Экопан-ВСК».

В этом году на рынок вышла продукция сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов, пенобетона и полистиролбетона, а также отсевоблоки ГК «Система Строительного Снабжения» из Владивостока, домокомплекты по технологиям клееный стеновой брус и фахверк производства ЗАО «Домоцентр», утеплитель «Эковата» и модули для малоэтажного домостроения группы компаний «Хатацентр Консалтинг», кирпич, керамзитовые блоки и брусчатка ООО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии», шпатлевки ООО «Гамма», вытесняющие полимерные композиции, сухие строительные смеси, отсевоблоки и тротуарная плитка ООО «ТПК «Утро Востока».

Эта тенденция на наращивание выпуска новой продукции, похоже, будет усиливаться, поскольку к рынку строительных материалов Приморья помимо местных компаний особый интерес проявляют и иностранные инвесторы, которые нацелены использовать либеральные условия, создаваемые для них на территории края.

Новые производства стройматериалов выходят на рынок в условиях кризиса, когда активность застройщиков, особенно по ИЖС, в крае существенно упала. Так, Приморскстат отметил, что объём производства строительных материалов, изделий и конструкций в Приморье в первом полугодии этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% и составил 3,8 млрд рублей. И если новым производителям удастся закрепиться на рынке своей продукцией в столь трудное время, то, когда начнется оживление строительства, они смогут существенно вырасти и в объемах производства, и в его доходности. А оживление неизбежно, и – существенное, поскольку планы нового экономического развития Приморья на сегодня грандиозны и их осуществление успешно начато.

Надо отметить, что проводниками новых технологий и строительных материалов в Приморье сегодня стали традиционные выставки «Город» и «Строительство», выставочные площадки на ул. Катерной и возле института «ДальНИИС» во Владивостоке, где можно познакомиться с образцами эффективного малоэтажного домостроения, экспертный центр строителей «Властра» и другие деловые площадки.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.





Подпись к фото: В Приморье имеются практически все основные материалы, из которых можно построить современный дом.