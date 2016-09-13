Без бумажки - ты ненадежный лесопользователь

Крупные приморские лесопромышленники получили добровольные лесные сертификаты по стандартам Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC). К этому их подтолкнул международный рынок, который хочет знать происхождение продукции.

Кроме того, вот уже второй год как изменения, внесенные в Лесной кодекс, обязывают экспортеров леса - ценных пород древесины - маркировать каждое бревно специальной биркой.

За этими переменами в отрасли приходит и понимание в необходимости сохранения биоразнообразия и долгосрочного использования лесосек. А это уже вполне в рамках действующей в Приморье программы «Охрана окружающей среды в Приморском крае» на 2013-2020 годы, одна из задач которой - добиться рационального использования природных ресурсов, сохранить лесные богатства на долгие годы.

FSC - международная некоммерческая организация в форме ассоциации, целью которой является содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами. Главными инструментами в достижении этой цели являются лесная сертификация и маркировка сертифицированной продукции.

Приморцы - первые в ДФО

Рост интереса лесопромышленников к добровольной лесной сертификации по стандартам Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC) на Дальнем Востоке отмечен с 2011 года.

Руководитель лесной программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Денис СМИРНОВ в одной из статей в журнале «Дальневосточный капитал» отмечал взрывоподобный рост сертифицированных площадей в России в последнее десятилетие. Эксперт связал его с желанием, прежде всего, сохранить и расширить круг покупателей древесины в ситуации, когда все большее число мировых и региональных брендов приняли политику ответственных закупок древесины и бумаги. Сертификат FSC может быть использован и в качестве инструмента для преодоления торговых барьеров, возникающих в связи с принимаемыми в США и странах Европейского Союза законодательными актами, призванными предотвратить поступление на их рынки незаконно заготовленной древесины.

Кроме того, сертификат облегчает доступ лесозаготовителям к кредитным ресурсам. В частности, о необходимости устойчивого лесоуправления как об одном из условий кредитования проектов в дальневосточном лесопромышленном комплексе заявляют международные финансовые институты Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Поэтому, как ни сопротивлялись заготовители леса внедрению в России механизма международной сертификации, им пришлось входить в систему FSC, как того требовали условия рынка. Лесная сертификация, естественно, началась с крупнейших лесопользователей, но постепенно коснулась и остальных компаний, ориентированных на экспорт продукции. В Приморском крае первыми, правда с перерывом в четыре года, сертифицировались ОАО «Тернейлес» и ОАО «Приморский ГОК». Они же первыми получили лесные сертификаты среди лесозаготовителей Дальнего Востока.

Дальневосточные лесопромышленники считают, что цена за получение сертификата FSC слишком высока. Проблема в том, что этот период совпал с падением цен на лес и пиломатериалы, частичной потерей российскими производителями одного из важнейших для них рынков - рынка Китая. А с другой стороны, иного пути вернуть себе этот рынок и не было.

Ведущие экологические организации продолжают утверждать, что для достижения установленной FSC планки в России необходимо серьезное изменение практики лесопользования. В частности, переход к устойчивому лесоуправлению должен включать: отказ от дальнейшего экстенсивного освоения малонарушенных лесов и внедрение интенсивного лесопользования на уже освоенных территориях, расчет реальной неистощительной лесосеки, использование щадящих «несплошных» методов рубок, добровольное выведение из рубок лесов высокой природоохранной ценности, выявление и сохранение мест обитания редких и исчезающих видов.

Путь к устойчивому лесопользованию

Российское законодательство в последние годы менялось в сторону ужесточения условий для экспортеров леса. С прошлого года в России вступило в силу постановление правительства РФ о маркировке ценных лесных пород (дуб, бук, ясень). Обязательное требование о поштучной маркировке древесины ценных пород при вывозе из России установлено для ужесточения контроля за законностью торговых операций с лесоматериалами ценных пород.

Вместе с тем природоохранное ведомство, заинтересованное в освоении лесных ресурсов региона, убеждает потенциальных инвесторов в том, что будет стимулировать вложения в лесопромышленный комплекс, правда одновременно поощряя эффективность лесопользования.

По данным Минприроды, допустимый объем заготовки древесины на Дальнем Востоке составляет сегодня порядка 100 млн кубометров. При этом в аренду переданы лесные участки с объемом заготовки древесины немногим более 20 млн кубометров, т. е. только пятая часть. По итогам 2015 года, сообщает Минприроды, общий объем заготовки древесины в регионе составил 18% от допустимого объема изъятия в ДФО.

На прошедшем недавно во Владивостоке Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ Иван ВАЛЕНТИК уделил много внимания именно вопросам стимулирования инвестиционной деятельности в сфере лесны ресурсов Дальнего Востока. И в то же время обозначил ряд важных проблем, требующих решения, в том числе и в области лесовосстановления.

Одна из озвученных проблем, - когда инвестор получает некорректную информацию о лесном фонде, заходит на объект и выясняет, что состояние леса не соответствует представленным материалам лесоустройства. Т. е. лес, который должен быть на участках, либо уже спилен, либо сгорел и пр. Еще одна проблема лесной отрасли в регионе заключается в том, что до 40% спиленной древесины остается на лесосеке. Перерабатывается пиловочник, а балансовая древесина остается на делянах, что ухудшает санитарное состояние лесов, повышает пожарную опасность, да и в целом приводит к большим экономическим потерям государства, как собственника этих ресурсов. Сегодня правительство в лице Минприроды ставит вопрос и об эффективном лесопользовании, о восстановлении лесных ресурсов после рубок. Эта обязанность существовала и раньше, но отставало исполнение.

Льготы в обмен на повышение требований

Российское государство предоставило сегодня весьма привлекательные условия платы за лес.

- Ставка платы за один кубометр древесины в ДФО составляет 44 рубля. Это невысокая цена, - говорит Иван Валентик. - Инвестиции в строительство дорого оцениваются от $1 до $5 в зависимости от территории. Ни в одной стране мира нет такой низкой платы за лесные ресурсы. Это важное наше конкурентное преимущество.

Государство готово пойти на дополнительные льготы для лесозаготовителей, если они готовы выполнять его требования.

- Министерство сегодня сделало много, чтобы сделать стабильной работу на основе аренды. Внесен в Госдуму проект о лесных конкурсах. У тех, кто занимается глубокой переработкой, появится возможность получать лесные участки при недостаточной обеспеченности лесными ресурсами на основании лесных конкурсов. Это новый механизм, - отметил Валентик.

Говорил глава лесного агентства и о том, что лесовосстановление отстает от объемов лесозаготовки, а здесь должен соблюдаться баланс. Поэтому в лесном агентстве разработан законопроект, который подразумевает монетизацию этих обязанностей.

- Мы создаем механизм, подобный утилизационному сбору, когда у арендатора появляется возможность выбора: либо ты восстанавливаешь лес самостоятельно, либо платишь за эти работы государству.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Как ни сопротивлялись заготовители леса внедрению в России механизма международной сертифокации, им пришлось входить в систему FSC, как того требовали условия рынка.