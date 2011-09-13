От «Суммы» не отказывайся

Администрация Приморья нашла инвесторов для строительства Уссурийской и Находкинской ТЭЦ.

Соглашение о намерениях построить в 2012-2015 гг. две станции суммарной установленной мощностью 740 МВт (примерно по 370 МВт каждая) на прошлой неделе подписали ОАО «РАО Энергетические Системы Востока» («РАО ЭС Востока»), ООО «Инвестор Энерджи» (входит в группу «Сумма», ранее - «Сумма Капитал»), администрации Приморского края, Уссурийского и Находкинского городских округов.

Как распределятся доли партнеров в проектах, пока не ясно: переговоры по условиям строительства станций еще не завершены, но предполагается, что у «Суммы» будет не менее 51% в каждом проекте. Кроме того, «РАО ЭС Востока» может быть не единственным партнером «Суммы» (по некоторым данным, холдинг ведет переговоры с «Интер РАО»). Общий размер инвестиций в оба проекта может превысить 50 млрд рублей.

В рамках соглашения «РАО ЭС Востока» и «Инвестор Энерджи» при реализации проектов будут осуществлять долгосрочное финансирование за счет собственных и привлекаемых средств, самостоятельно выберут проектные и подрядные организации, организуют мероприятия по технологическому присоединению ТЭЦ к распределительным сетям энергоснабжения. Администрации края и городов будут оказывать консультационную и методологическую помощь в процессе проектирования и строительства ТЭЦ.

«Проведя анализ, мы пришли к выводу, что в регионе есть нехватка генерирующих мощностей, и предложили свои решения администрации Приморского края, а также администрациям Уссурийского и Находкинского городского округов», - цитирует пресс-служба «РАО ЭС Востока» первого вице-президента группы «Сумма» Александра ВИНОКУРОВА.

По его словам, команда группы «Сумма» имеет большой опыт в реализации проектов в области электроэнергетики. В частности, ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (входит в группу «Сумма») имеет опыт строительства Сочинской ТЭС, объекта включенного в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, и других объектов в России и за рубежом.

И.о. гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ отмечает, что сегодня наиболее динамично развивающаяся южная часть Приморского края является энергодефицитной, при том что рост энергопотребления здесь самый большой.

«В настоящее время недостаток электроэнергии и мощности в этом районе покрывается за счет перетоков из Объединенной энергосистемы Востока. Для обеспечения стабильной, устойчивой работы отрасли и надежного энергоснабжения потребителей необходим ввод дополнительных генерирующих мощностей на юге Приморья, который позволит решить существующие на сегодня проблемы», - сказал Сергей Толстогузов.

Досье "ЗР"

Группа «Сумма» владеет предприятиями в нефтегазовом бизнесе (ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ранее - «Якутгазпром»), горнорудном направлении («Первая горнорудная компания»), активами в телекоммуникациях («Сумма Телеком Россия» и «Сумма Телеком Украина»), инжиниринге («Глобалэлектросервис», «Стройновация», «Интэкс»), портовом бизнесе - на паритетных началах с «Транснефтью» группа владеет 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт». Согласно презентации, основатель и акционер компании - Зиявудин МАГОМЕДОВ.

ТЭО проектов пока нет, но предполагается, что уссурийская станция будет работать на угле с Павловского месторождения (разрабатывается ОАО «СУЭК»), а ТЭЦ в Находке - на газе с газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток (его первую ветку на прошлой неделе открыл премьер Владимир ПУТИН).

Ранее администрация края сообщала о заинтересованности в строительстве Уссурийской ТЭЦ (УТЭЦ) компаний из Сингапура и КНР. Предполагалось, что УТЭЦ будет работать на углях Глуховского буроугольного месторождения в Уссурийском районе. Даже был подписан договор с ОАО «Дальэнергосетьпроект» на проектирование первой очереди станции. Планы в отношении УТЭЦ озвучило ЗАО «Дальневосточная международная компания». Общая стоимость строительства оценивалась в 22,615 млрд рублей. По словам директора ЗАО Андрея ВАСЯНОВИЧА, топливо для станции должно было поступать из Раковского и Павловского угольных разрезов. Но до конкретных шагов дело так и не дошло, пока на горизонте не нарисовалась группа «Сумма».