На кадастровый учет – через Интернет

Каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с необходимостью оформления прав на недвижимое имущество, будь то приватизация квартиры, наследование земельного участка, приобретение жилья и т.д. Конечным итогом этого процесса является процедура государственной регистрации прав на недвижимость. В России госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет Росреестр и его территориальные органы. У нас в Приморье этим занимается Управление Росреестра по Приморскому краю.

Когда мы оформляем права на земельные участки, проведение государственной регистрации прав или сделок с таковыми, то, как правило, невозможно обойтись без предварительного осуществления другой, не менее важной процедуры – постановки земельных участков на кадастровый учет, чем занимается подведомственное Управлению Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Приморскому краю.

Любой, кто ранее сталкивался с оформлением документов на дачный, садовый участок, убежден, что это сложная и длительная процедура. Но в последнее время она существенно упростилась.

Сегодня все чаще и чаще государственные услуги предоставляются в электронной форме. Росреестр в этом направлении добился едва ли не наилучших результатов среди всех госорганов, оказывающих услуги в таком виде.

Для предоставления услуг в электронной форме действует специальный Интернет-сайт – portal.rosreestr.ru. Через этот портал можно, в частности, получить следующие услуги, оказываемые Росреестром:

- получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме on-line (при этом бесплатно можно узнать, содержится ли информация об интересующем вас объекте недвижимости в Государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- выполнение запросов на постановку объектов на кадастровый учет и выдачу сведений из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- доступ к публичной кадастровой карте.

При помощи портала можно получить справочную информацию по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество:

- правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- состав документов, предоставляемый в зависимости от вида регистрируемого права, типа объектов недвижимости, участвующих субъектов права и т.д.;

- электронные шаблоны документов для подготовки их в текстовом или электронном виде;

- размер государственной пошлины за регистрацию;

- график приема заявителей в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав;

- адреса мест нахождения органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, и их контактные телефоны;

- правила получения ключа ЭЦП;

- правила подготовки и отправки сведений в органы Росреестра;

- общедоступную информацию о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества.

При помощи портала можно произвести предварительную подготовку данных для регистрации прав на недвижимое имущество, подготовку и направление в электронном виде заявления о регистрации прав на недвижимое имущество.

Отдельные полномочия по подаче документов в компетентный орган можно передоверить путем использования на портале раздела «Формирование доверенности» на конкретного лица для совершения определенных действий. Кроме того, портал всегда дает возможность проверить статус и состояние своего запроса, узнать, на какой стадии рассмотрения он находится.

Также посредством портала (Интернет-приемной) всегда можно оценить качество предоставляемых услуг, получить различную иную полезную информацию, в том числе и справочного характера, ознакомиться с нормативными документами, последними изменениями в законодательстве в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета, в том числе правилами межведомственного взаимодействия.

Использование электронной формы при обращении в Управление Росреестра по Приморскому краю или ФБУ «КП» по Приморскому краю имеет ряд важных преимуществ:

- во-первых, экономия личного времени заявителей и экономия рабочего времени самих работников Росреестра, то есть сведение к минимуму их общения с заявителями;

- во-вторых, сокращение очередей и времени ожидания в них для оформления документов на недвижимость или получения необходимой информации;

- в-третьих, экономия денежных средств (размер платы за получение выписки из ГКН в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости или выписки об объекте недвижимости в виде бумажного документа составляет 200 рублей, а в виде электронного – 150 рублей).

Павел ЧЕРНОВ, помощник руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю.