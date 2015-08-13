РЖД с успехом реализовало проект по доставке транзитных грузов из Китая в порт Восточный

Проект по доставке транзитных грузов из Китая в порт Восточный успешно реализован РЖД. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе РЖД, перевозка осуществлена через железнодорожный пограничный переход Суйфэньхэ (КНР) – Гродеково (РФ) в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1», предусматривающего доставку грузов из северных провинций Китая на юг этой страны либо в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как сообщил начальник службы международных связей Дальневосточной железной дороги Игорь Мельников, 10 августа на станцию Гродеково (РФ) из Китая прибыло два поезда со 122 контейнерами, из которых был сформирован железнодорожный состав из 69 условных вагонов и отправлен на станцию Находка-Восточная. 11 августа поезд прибыл на станцию назначения. Планируется, что 13 августа текущего года после переработки на специализированном терминале ООО «Восточная стивидорная компания» контейнеры отгрузят на судно, которое возьмет курс на южнокорейский порт Пусан. Благодаря эффективному взаимодействию работников Дальневосточной магистрали с представителями государственных контрольных органов, а также предварительному информированию о прибытии груза на территорию России и с учетом оформления транзита, путь из Китая до порта Восточный (более 350 км) контейнерный поезд преодолел менее чем за сутки

Планируется, что в дальнейшем от станции Гродеково до станции Находка-Восточная транзитный контейнерный поезд будет ходить регулярно раз в неделю, при этом рассматривается возможность увеличения количества поездов.

Напомним, в последние года ОАО «РЖД» и представители транспортной сферы КНР значительно укрепили партнерские отношения в вопросах организации транзитных грузоперевозок. Так, Харбинская и Дальневосточная железные дороги прилагают совместные усилия в поиске дополнительной грузовой базы для загрузки перехода Суйфэньхэ – Гродеково, в том числе привлекая транзит. Проведен ряд встреч с участием китайских грузоотправителей и руководства мэрии Суйфэньхэ. На переговорах стороны договорились о совершенствовании логистики, оказании дополнительных услуг и гибком подходе в тарифной политике. ОАО «РЖД» введен понижающий коэффициент к тарифу, причем как при групповой, так и маршрутной отправке контейнеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.