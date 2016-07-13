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Приморье получит газовый ХАБ
Первый Восточный нефтегазовый форум (ВНГФ) прошел на прошлой неделе во Владивостоке, собрав в далеком от добывающих нефть и газ территорий Приморье представителей бизнеса из России и стран АТР. На встрече присутствовали не менее сотни участников из числа менеджеров крупных российских компаний нефтегазового сектора, транспортных и технологических компаний, экспертов рынка. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».
Интерес к проведению такого форума в Приморье объясняется стремлением и возможностью именно здесь создавать в недалекой, как ожидается, перспективе крупные заводы по переработке газа. Но для их успешности предстоит преодолеть немало вызовов и ограничений, в том числе технологических, экологических, ресурсных, финансовых и инфраструктурных.
Оксана ФЕДОСЕЕВА, директор копании Vostok Capital, выступившей организатором Восточного нефтегазового форума, отметила, что во Владивостоке создана профессиональная площадка для диалога между бизнесом и властью, обмена опытом и решения задач, стоящих перед нефтегазовой индустрией на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Досье «ЗР»
Принимающим партнером ВНГФ стал Фонд целевого капитала ДВФУ. В числе его спонсоров ряд известных зарубежных и российских компаний. Это компания Nexans – один из мировых лидеров в производстве кабельной продукции, казахстанская судоходная компания Caspian Offshore Construction, мировой поставщик систем подводной добычи, технологий и сервисных услуг в нефтегазовой отрасли FMC Technologies, мировой лидер в области управления проектами, инжиниринга и строительства для энергетической отрасли компания Technip, российская «Объединенная металлургическая компания».
На дебютном форуме было заявлено о создании на ТОР «Надеждинская» логистического центра гелия. Проект реализует дочерняя компания АО «Газпром газэнергосеть» - ООО «Газэнергосеть гелий».
Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ) создается в рамках инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в сфере поставок природного газа из РФ в Китай по «восточному маршруту», включая магистральный газопровод «Сила Сибири» и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). В логистическом центре будет происходить подготовка порожних изо-контейнеров перед заправкой на Амурском ГПЗ и подготовка заправленных жидким гелием изо-контейнеров перед отправкой в порты Приморья.
Большинство газовых месторождений Восточной Сибири и Якутии содержат в своем составе многокомпонентный газ, в том числе гелий. Исключительно богаты гелием Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, газ которых в первую очередь будет заполнять магистральный газопровод «Сила Сибири». В районе города Свободный Амурской области начинается строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), где гелий будет выделяться из природного газа и сжижаться, а далее направляться на экспорт.
Реализация проекта по созданию гелиевого ХАБа в Приморском крае открывает широкие перспективы экспортных поставок гелия в страны АТР. Амурский ГПЗ способен производить до 120 млн кубометров гелия в год. По мнению представителя компании «Газэнергосеть гелий», эти объемы могут покрыть все текущее мировое потребление. В настоящее время ведущий производитель гелия – США снижает объемы производства из-за истощения его запасов. Между тем гелий – это сырье для высокотехнологичных производств, его широко используется в промышленности, в частности, в производстве около 80% деталей мобильных телефонов, полупроводников, жидкокристаллических экранов, оптических волокон и т. д.
Представитель компании «Газпром газэнергосеть» Анатолий КИМ подчеркнул, что создаваемый газовый ХАБ не имеет аналогов в мире. Компания в настоящее время находится на стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока о вхождении в ТОР «Надеждинская». Срок реализация проекта - 2021 год.
Начальник управления маркетинга и развития экспорта компании «Газпром экспорт» Андрей БЛИНОВ пояснил, что раньше от США – основного поставщика гелия - рынки были отделены проблемами логистики. Изо-контейнер позволяет за 40 дней доставлять гелий. Столько времени он защищен от потерь. В мире всего три производителя изо-контейнеров, основной - американцы.
- Сейчас мировой рынок гелия составляет около 170 млн кубометров в год. Мы собираемся поставлять 60 млн куб/м. Гипотетически Чаяндинское месторождение может давать 180 млн. То есть мы можем предложить рынку любой объем гелия. Один изо-контейнер стоит от $800 тыс. до $1 млн. Инвестировать единовременно в контейнеры «Газпром» не намерен. Мы будет работать с пятеркой потребителей, которые будут планировать, какой объем контейнеров дозакупать, и какой парк переориентировать с прежних рынков европейского направления на, возможно, азиатские.
В настоящее время идут переговоры с портами на предмет выбора терминала для отгрузки контейнеров с гелием. Это может быть один из портов Владивостока или Находки. От Амурского ГПЗ до газового ХАБа в Приморье 1600 км. «У нас вызывает некоторое беспокойство состояние автомобильных дорог. Если в перспективе появятся мосты через Амур, то гелий пойдет в Китай напрямую, минуя порты», - говорит Андрей Блинов.
На вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» могут ли санкции повлиять на реализацию этого проекта руководитель маркетинга по направлению гелий и СПГ Gazprom Marketing and Trading UK Антон КОВАЛЬЧУК ответил, что «вопрос санкций стоит на повестке и наши партнеры задумываются об этом, но на сегодня мы проблем не видим».
Отметим, что в России есть Оренбургский завод, где в настоящее время производится гелий. Еще совсем недавно, несколько лет назад в Находке планировалась к запуску гелиевая станция. Речь тоже шла о том, чтобы доставлять гелий автоцистернами на станцию, здесь обслуживать и дальше направлять на экспорт. Тогда это еще не был проект «Газпрома». Сегодня Оренбургский гелиевый завод входит в состав газового концерна, правда, представители будущего ХАБа ничего не знают о находкинской гелиевой станции.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Фото из архива.
Подпись к фото: Подобные изо-контейнеры в скором времени будут паковаться в Приморье.
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