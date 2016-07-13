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В Приморье более 35 тысяч респондентов уже приняли участие в сельхозпереписи
В Приморском крае полным ходом идет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. На улицах городов, поселков и сел края то и дело встречаются люди в синих жилетах со светоотражающими элементами и эмблемой переписи, в козырьках с надписью ВСХП-2016 и синим портфелем с надписью «Росстат», - именно так выглядят переписчики. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», несколько десятков тысяч респондентов, занимающихся сельхоздеятельностью, уже ответили на их вопросы.
«По данным на 11 июля в крае было обследовано 45 сельскохозяйственных организаций, 77 микропредприятий и 23 подсобных организаций, 290 крестьянско-фермерских хозяйств, 129 индивидуальных предприятий, 266 садоводческих объединений, а также 23565 личных подсобных хозяйств в сельской местности и 9693 – в городской, - рассказывает заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА. – Сельхозперепись проходит спокойно, без каких-либо эксцессов, главная проблема – достучаться до владельцев личных подсобных хозяйств и убедить их ответить на несколько вопросов.
Поэтому Приморскстат вновь обращается к жителям края с просьбой проявить лояльность к переписчикам и принять участие в очень важном для Приморья и страны в целом обследовании. Вопросы переписного листа для владельцев личных подсобных хозяйств весьма простые – какие культуры выращиваются и в каком количестве, каков размер участка, есть ли на нем теплицы, водятся ли в хозяйстве какие-либо животные, какой тип отопления используется, как обстоят дела с телефонизацией и Интернетом и т.д. Мы, со своей стороны, гарантируем абсолютную конфиденциальность получаемых в ходе переписи данных, к тому же вся информация передается в обработку в обезличенном виде, без упоминания имен и фамилий. Более того, владельцы личных подсобных хозяйств предоставляют информацию без предъявления каких-либо документов. А вот переписчик напротив должен показать удостоверение, которое имеет особую защищенную голограмму, и паспорт».
Напомним, сельскохозяйственная перепись продлится до 15 августа. В Приморском крае предстоит обследовать более 182 тысяч объектов различных категорий сельхозпроизводителей. Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели могут предоставить сведения в электронном виде через систему web-сбора Росстата.
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