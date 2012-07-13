В Приморье запуск нового оборудования улучшил качество вещания интерактивного ТВ

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. В Приморском крае Ростелеком провел монтаж и запуск нового оборудования, принимающего сигнал от спутника связи Yamal201. Благодаря этому улучшилось качество вещания Интерактивного телевидения ОАО «Ростелеком».

Если раньше сигнал со спутника принимался во Владивостоке и передавался по волоконно-оптической линии связи в другие дальневосточные регионы, то теперь принимающее оборудование размещено в г. Уссурийск.

По словам директора Приморского филиала Игоря Шабанова, во Владивостоке не лучшие условия для приема спутникового сигнала, сказывается нежелательная близость моря, большое количество создающего помехи навигационного оборудования, сильные ветра и повышенная влажность. В Уссурийске же климатические условия более подходящие, поэтому после запуска там нового принимающего оборудования улучшилось качество сигнала и стало меньше аварий.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.