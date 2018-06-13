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В Приморье началась распродажа участков под аквакультуру

13 Июня 2018, 10:13 | Приморье

Минимальная цена первого участка составляет 658 тыс. рублей

Начальная цена первого участка под аквакультуру в Приморском крае, выставленного на торги Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), составляет 657,729 тыс. рублей. Такая же сумма фигурирует в качестве задатка. Заявки на тендер принимаются до 10 июля, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Площадь участка составляет 68 гектаров. Узнать более подробную информацию не удается, так как страничка аукциона зависает без дальнейшего движения. Отличное и удобное  предложение для потенциальных инвесторов!

Всего до конца года Росрыболовство планируетя выставить на торги 45 участков общей площадью 9 тыс. гектар.

«Как показал проведенный Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) анализ 110 млн га акватории в пределах 12-мильной зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, около 65 млн гектар не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса. До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, планируется распределить через интернет-сервис по распределению участков под аквакультуру, созданный ФРДВ совместно с Роскартографией, Росрыболовством и компанией РТС-Тендер, и электронные аукционы до 100 тыс. гектар участков под аквакультуру», - говорится в сообщении АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ).

В настоящее время фонд прорабатывает возможность финансовой поддержки предприятий, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры. На эти цели планируется выделить около 1,4 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. Общий размер чистых активов фонда по состоянию на июнь 2017 года составлял 37 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: фрдв  аквакультура  росрыболовство  аукцион 



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