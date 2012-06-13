Российская экспозиция на Харбинской ярмарке посвящена туризму

С 15 по 19 июня 2012 года Харбине пройдет XXIII международная торгово-экономическая ярмарка. Российская экспозиция на ярмарке будет посвящена презентации туристических ресурсов страны.

Как планируется, в течение тематического Дня России все посетители выставки-ярмарки смогут познакомиться с существующими в нашей стране туркомплексами, маршрутами путешествий для иностранных туристов, возможностями экологического туризма, в том числе экзотического.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского края, в состав приморской делегации войдут представители органов власти, туристических и транспортных компаний, международного департамента ДВФУ, Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Возглавит делегацию врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей СИДОРОВ. Приморский край представит проекты создания туристических комплексов «Дерсу» и «Уссури», развития горнолыжного курорта Грибановка.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".