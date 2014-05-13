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В Приморье молодь трепанга отпустили на волю
Молодь трепанга, предварительно адаптированную к естественным условиям, расселили в Приморье.
В начале мая при участии сотрудников департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, а также представителя Росрыболовства на донную плантацию ООО «Зарубинская база флота» расселили молодь трепанга.
В департаменте отмечают, что данное предприятие – первое из всех 56 предприятий аквакультуры Приморья «опробовало» новый федеральный закон об аквакультуре, вступивший в силу с 1 января 2014 года.
«В соответствии с требованиями закона, был составлен акт выпуска, являющийся основанием для изъятия товарной продукции из водного объекта. Ранее вопрос оформления соответствующих документов не был урегулирован на законодательном уровне. В текущем году ООО «Зарубинская база флота» первым обратилось к нам для составления подобного акта», - рассказали в департаменте.
Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы.
Одной из приоритетных задач Губернатор края Владимир Миклушевский обозначил увеличение рыбоперерабатывающих мощностей в регионе.
Так, сейчас на территории региона ведется создание современного рыбного кластера, который станет точкой роста рыбной промышленности всего Дальнего Востока.
Привлеченный к проектированию рыбного кластера научно-исследовательский институт «Номура» уже предоставил промежуточный отчёт по разработке концепции рыбного кластера. В ее основе – самые современные и высокотехнологичные решения по всем направлениям работы кластера.
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