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В Приморье молодь трепанга отпустили на волю

13 Мая 2014, 13:30 | Приморье

Молодь трепанга, предварительно адаптированную к естественным условиям, расселили в Приморье.

В начале мая при участии сотрудников департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, а также представителя Росрыболовства на донную плантацию ООО «Зарубинская база флота» расселили молодь трепанга.

В департаменте отмечают, что данное предприятие – первое из всех 56 предприятий аквакультуры Приморья «опробовало» новый федеральный закон об аквакультуре, вступивший в силу с 1 января 2014 года.

«В соответствии с требованиями закона, был составлен акт выпуска, являющийся основанием для изъятия товарной продукции из водного объекта. Ранее вопрос оформления соответствующих документов не был урегулирован на законодательном уровне. В текущем году ООО «Зарубинская база флота» первым обратилось к нам для составления подобного акта», - рассказали в департаменте.

Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы.

Одной из приоритетных задач Губернатор края Владимир Миклушевский обозначил увеличение рыбоперерабатывающих мощностей в регионе.

Так, сейчас на территории региона ведется создание современного рыбного кластера, который станет точкой роста рыбной промышленности всего Дальнего Востока.

Привлеченный к проектированию рыбного кластера научно-исследовательский институт «Номура» уже предоставил промежуточный отчёт по разработке концепции рыбного кластера. В ее основе – самые современные и высокотехнологичные решения по всем направлениям работы кластера.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  росрыболовство  продовольственная безопасность  биоресурсы  трепанг  приморье  рыбная отрасль  экология  аквакультура 



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