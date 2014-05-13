В Приморье молодь трепанга отпустили на волю

Молодь трепанга, предварительно адаптированную к естественным условиям, расселили в Приморье.



В начале мая при участии сотрудников департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, а также представителя Росрыболовства на донную плантацию ООО «Зарубинская база флота» расселили молодь трепанга.



В департаменте отмечают, что данное предприятие – первое из всех 56 предприятий аквакультуры Приморья «опробовало» новый федеральный закон об аквакультуре, вступивший в силу с 1 января 2014 года.



«В соответствии с требованиями закона, был составлен акт выпуска, являющийся основанием для изъятия товарной продукции из водного объекта. Ранее вопрос оформления соответствующих документов не был урегулирован на законодательном уровне. В текущем году ООО «Зарубинская база флота» первым обратилось к нам для составления подобного акта», - рассказали в департаменте.



Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы.



Одной из приоритетных задач Губернатор края Владимир Миклушевский обозначил увеличение рыбоперерабатывающих мощностей в регионе.



Так, сейчас на территории региона ведется создание современного рыбного кластера, который станет точкой роста рыбной промышленности всего Дальнего Востока.



Привлеченный к проектированию рыбного кластера научно-исследовательский институт «Номура» уже предоставил промежуточный отчёт по разработке концепции рыбного кластера. В ее основе – самые современные и высокотехнологичные решения по всем направлениям работы кластера.

ZRPRESS.RU, Владивосток.





