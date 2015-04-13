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Выставка "Город-2015" пройдет в СК "Фетисов Арена"

13 Апреля 2015, 17:49 | Приморье

Сегодня, 13апреля, на очередной пресс-конференции, посвященной 22-й международной строительной выставке «Город-2015», которая пройдет во Владивостоке в СК «Фетисов Арена» 22-24 апреля, стало известно, что автобусный маршрут «Семеновская - «Фетисов Арена» будет циркулировать все три дня выставки с интервалом в час.

Как сообщил корреспондент газеты «Золотой Рог», на пресс-конференции было отмечено, что все выставочные площади, которых здесь вдвое больше, чем в прошлом году, разошлись между участниками.  

Посещение выставки «Город-2015» многим откроет новые возможности воплотить в реальность мечту о собственном доме. Архитектурные и проектные бюро, дизайн-студии представят на смотре-конкурсе «Зодчество Приморья» готовые проектные решения и помогут в разработке индивидуального проекта жилого дома. Компании-застройщики представят готовые к заселению многоквартирные и индивидуальные дома.

Широкий спектр материалов и технологий для строительства домов позволят делать оптимальный выбор в пользу того или иного решения, которое позволит удешевить и строительство, и дальнейшую эксплуатацию дома, сделать его экономичным и экологичным. Из новинок будут представлены терриконовые блоки и керамический пустотельный кирпич.

Участники из Дальнего Востока, Сибири и Центральных регионов России представят автономные инженерные системы, плазменные технологии для решения проблем водоотчистки, газоотчистки и энергетики.

На выставке можно будет познакомиться не только с продукцией, произведенной в Приморском крае, но и из Москвы, Благовещенска, Дмитровограда, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Одинцово, Санкт-Петербурга, Томска, Хабаровска, Челябинска, Южно-Сахалинска, из Китая, Республики Кипр и Японии. 

Посетители выставки смогут получить консультации по использованию материалов и технологий у компетентных специалистов.

Для тех, кто хочет расширить существующие или организовать новое производство, представлено оборудование: по выпуску газобетона, производству автоматизированной техники, газопламенное оборудование и многое другое.

На большой открытой площадке перед зданием КСК разместятся спецтехника, системы отопления и водоснабжения, водяные насосы, электрогенераторы, детские игровые комплексы, уникальные автоматизированные парковки.

На 4-й Дальневосточной конференции по малоэтажному строительству здесь будут представлены лучшие отечественные образцы комплексной малоэтажной застройки.

Специалисты к этой выставке подготовили семинары, на которых расскажут, как правильно подойти к выбору застройщика, на какие технологии и материалы стоит обратить особое внимание. Будут проведены мастер-классы и семинары по грамотному использованию красок, отделочных материалов и пр.

О решении вопросов финансирования строительства жилых домов расскажут на круглом столе специалисты Инвестиционного агентства Приморского края. О состоянии рынка недвижимости в крае и о том, как все-таки купить квартиру, несмотря на кризис, поделятся информацией специалисты Городского риэлторского центра.

Стоит отметить, что посещение «Фетисов Арены» не вызовет затруднений как у гостей с личным автомобилем (количество парковочных мест более 2000), так и у приморцев без автомобиля: дополнительный маршрут «Семеновская-«Фетисов Арена» будет циркулировать все три дня выставки с интервалом в час.

Вход на выставку - свободный.

В подготовке деловой программы выставки «Город-2015» приняли участие СРО Альянс строителей Приморья, ДВО СРО НП "Проектцентр", ДВ филиал НП СРО "Межрегиональное объединение строителей", ДВ филиал ЦНИИП Минстроя России ДальНИИС, ДВФУ и другие.

Выставка, организованная ООО «Дальэкспоцентр», проходит при поддержке Администраций Приморского края и Владивостока, Торогово-промышленной палаты РФ, Национального объединения строителей, Российского союза строителей, Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства, Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выставка  фетисов арена  строительные материалы  город-2015  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним19:54, 13.04.2015#

    Все отлично конечно, только для кого эта выставка не понятно. Посреди рабочего дня сорваться сьездить не реально.

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