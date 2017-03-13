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В Приморье можно будет попробовать чай из гречихи
Более 90 компаний из России, Китая и Республики Корея примут участие в 18-й международной аграрно-продовольственной выставке «Дальагро. Продовольствие». Об этом сообщили сегодня, 13 марта, на пресс-конференции посвященной грядущему мероприятию, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев подчеркнул, что в преддверие весенне-полевых работ важно проводить встречи с сельхозпроизводителями, обмениваться опытом между собой и с зарубежными коллегами.
«Хорошо, что есть площадка для диалога. Минсельхоз РФ оптимизировал госпрограмму по развитию сельского хозяйства, в этом году заработал механизм льготного кредитования. Эти и другие меры государственной поддержки мы обсудим на тематической конференции. Отмечу, что в мероприятие могут принять участие не только крупные фермеры, но и малые формы хозяйства», – прокомментировал он.
По словам генерального директора компании «Дальэкспоцентр» Веры Ермиловой, в этом году выставка пройдет в формате В2В. В ней примут участие более 90 компаний из 16 регионов страны, а также из Китая и Республики Корея.
«На выставке мы представим свою экспортную продукцию, которая востребована у наших зарубежных коллег из Китая. Прежде всего, это мед, мука, кондитерские изделия, соевое масло, крупы и вино. В свою очередь приморские товаропроизводители смогут познакомиться с передовой сельскохозяйственной техникой из Китая и Республики Корея. Также будут представлены и новинки, например, корейский чай из гречихи», – отметила она.
Напомним, 18-я международная аграрно-продовольственная выставка «Дальагро. Продовольствие» пройдет с 29 по 31 марта в Приморском конгрессно-выставочном центре Терминал Экспо (Терминал Б аэропорта Владивосток).
В рамках международной выставки состоится презентация компаний-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования. Пройдут индивидуальные переговоры с российскими предприятиями, заинтересованными в сотрудничестве в сфере сельскохозяйственного производства. Также, на выставке будет организован «Центр закупок», на котором экспортеры проведут переговоры с потенциальными закупщиками из стран АТР.
Кроме того, запланирована конференция «Развитие агропромышленного комплекса Приморского края». Эксперт обсудят меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, развитие экспорта продовольственной продукции и кадровый потенциал отрасли.
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Капец, ещё из гречки только и не пили чаи. . . . .