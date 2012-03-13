Как себя чувствует туристическая отрасль Приморского края накануне нового сезона

После нашумевшей ситуации вокруг крупнейшего российского туроператора «Ланта-Тур», случившейся в конце января (с учетом того, что годом ранее произошел крах другого монстра - «Капитал Тура»), некоторые эксперты стали предрекать массовые банкротства на туристическом рынке, говорить о том, что отечественный турбизнес зашел в тупик.

Какова ситуация на приморском рынке накануне нового туристического сезона, насколько повлияло падение «Ланты» на лояльность клиентов, не приведет ли оно к их оттоку в категорию самостоятельных путешественников и что можно посоветовать тем, кто планирует отдых, накануне отпускного сезона - об этом «ЗР» говорил с представителями туротрасли края.

Проблема в демпинге

«Я бы не назвала ситуацию на нашем рынке кризисной, - говорит коммерческий директор «Приморского агентства авиационных компаний» (БИЛЕТУР) Татьяна СОЛОДОВНИКОВА. - Активность туристов даже растет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, который также был очень неплохим. Что же касается ситуаций с названными федеральными игроками, то они спровоцированы жестким демпингом, порождающим сильную кредитную зависимость и вполне закономерный обвал. Один демпинговал сознательно, другой был вынужден это делать, отвечая сложившимся условиям рынка, итог одинаково печален. Думаю, не надо никому объяснять, что демпинг порочен в своей основе и порождает замкнутый круг. Только неискушенным туристам может казаться, что низкая стоимость туров – благо, которое ведет к увеличению емкости рынка. Это всего лишь порождает искусственно раздутый спрос и ни в коей мере не способствует качественному развитию бизнеса. Если говорить о Приморье, то приход на рынок края крупных федеральных чартерных перевозчиков некоторое время назад действительно пошатнул его в части отдельных массовых направлений Юго-Восточной Азии. И если не принять своевременных и адекватных антидемпинговых мер, не договориться о единых правилах работы, то ситуация и правда может привести к потерям на рынке».

Мнения о том, что демпинг крупных чартерных операторов является самой большой проблемой сегодняшнего дня, придерживается и директор по развитию компании «Восток-Экспресс-Тур» Елена ЖУКОВА: «Это сильно вредит рынку и расслабляет туристов, которые уже не хотят покупать путевки по их реальной цене и скептически посматривают в сторону других – не чартерных – направлений (зачем лететь на Филиппины или в Малайзию, если в тот же Таиланд можно слетать фактически за «три рубля»). Погоня за дешевизной застит глаза, и никакие возможные неудобства – бесконечные переносы дат вылета, низкая степень комфорта и т. д. – не могут перебить эйфории, вызванной сомнительной экономией: наши люди привыкли полагаться на авось. Зато когда начинаются проблемы, о которых мы предупреждали, сразу вспоминают о том, что им «должны», «обязаны» и т. д.

Местные компании не только не могут конкурировать с крупными чартерными перевозчиками по цене, но еще и связаны с ними жесткими контрактами с огромными штрафными санкциями за отмену тура (притом что сами мы не можем прописать подобных санкций в договоре с туристом, разве что оговорить отдельные моменты в дополнительном соглашении). И если турист откажется от вылета, то деньги в большинстве случаев нам никто не вернет, а с нас клиент их будет требовать».

По данным Российского союза туриндустрии, сегодня более 40% туров продается ниже себестоимости. А рентабельность турбизнеса в 2011 году, по статистике Ассоциации туроператоров России, снизилась до 2-3%.

С тем, что ситуацию надо менять, вроде бы соглашаются и ведущие чартерные игроки. Так, руководство «Натали-Турс» недавно провело совещание ведущих турагентов, высказав понимание сути процесса и пообещав сокращение частот на отдельных направлениях, для того чтобы сохранить цену и качество услуги. Компания «Пегас туристик» также уверяет, что не собирается значительно наращивать объемы и открывать новые направления и направит усилия на улучшение сервиса предпродажных и постпродажных процессов. Более того, тем агентам, которые дают необоснованно завышенные скидки на туры «Пегаса», пригрозила снижением комиссии.

«Проблема и «Капитал Тура», и «Ланта-Тур» в чрезмерных амбициях. Понятно, что и условия авиаперевозчиков очень жесткие, и контракты с отелями тоже, но зачем пытаться прыгать выше головы? - недоумевает директор туристического агентства «Ольга» Ольга ВАСИНА. – Если говорить о местном рынке, то сложности есть, но кризисом ситуацию не назовешь. Туризм - вообще сфера непростая, и дестабилизировать ее может что угодно: изменения в политической ситуации, природные факторы и т. д. Вот случилась атипичная пневмония в Китае несколько лет назад, закрылись границы в разгар сезона - и большинство приморских компаний, работающих только на Китай, сели на мель. Начались прошлой весной проблемы с «Фукусимой», появились летом акулы – и сезон на приморском побережье прошел впустую. Поэтому мы стараемся не «класть все яйца в одну корзину»: и выездным туризмом занимаемся, и внутренним, и проект «Русская горница» развиваем… - только так и можно сегодня выстоять на рынке».

Оттока не будет

«Не боимся ли мы оттока туристов в ряды самостоятельных путешественников? Конечно, потрясения на рынке влияют на настроение клиентов, - говорит генеральный директор туристической компании «ТЕРРАТУР» Анна ГАНЖА. – В частности, когда только произошел скандал с «Ланта-Тур», мы получали массу звонков от обеспокоенных туристов, которые находились в тот момент за границей и наблюдали, в каком плачевном положении оказались клиенты «Ланты». В феврале наблюдалась некоторая настороженность, клиенты выжидали, но сейчас уже успокоились. Если даже отток и будет, то небольшой и временный. До тех пор, пока туристы не обожгутся на самостоятельном бронировании, как это часто бывает».

В сети БИЛЕТУР число туристов не сократилось, активно идет бронирование детских туров на весенние каникулы, хорошо продаются летние программы, как групповые, так и индивидуальные, поскольку раннее бронирование позволяет сэкономить до 40% стоимости.

«Некоторый спад, возможно, есть, но компании с именем, давно работающие на рынке, чувствуют себя относительно стабильно, - говорит Елена Жукова. - Постоянные клиенты переходят с чартеров на регулярные рейсы и индивидуальный туризм, что, конечно, интереснее для нас с точки зрения развития бизнеса. Ну какой уровень компетенции может продемонстрировать менеджер, бронирующий чартерный перелет? Совсем другое дело, когда ты проектируешь тур самостоятельно, с учетом пожеланий конкретного туриста».

Советы от туроператоров

И все-таки, что посоветовать приморцам, собирающимся в отпуск?

«Несмотря на то что сегодня мы все идем навстречу клиентам, бронируя по их просьбе отдельные фрагменты маршрута - например, только перелет или отель, я все-таки рекомендую заказывать тур в комплексе у одного оператора: в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций будет проще решить любой вопрос, - говорит Татьяна Солодовникова, и прислушиваться к советам менеджеров, которые с вами работают: члены туристического сообщества регулярно мониторят рынок, знают больше, чем можно прочитать в Интернете, и тщательно подбирают партнеров. Другое дело, что иногда клиент упрямо настаивает на конкретном операторе. Так, двое наших туристов настояли на поездке в Европу через «Ланта-Тур» накануне ее обвала, и в итоге мы, конечно, добились компенсации стоимости тура, но ведь этой проблемы вообще можно было избежать».

Подобный случай описывают и в компании «ТЕРРАТУР», когда туристка сама уговорила отправить ее в Чехию через «Ланта-Тур», хотя компания плотно работает по этому направлению с другим оператором. Тур был запланирован на март, и вопросы возврата средств сейчас решаются в установленном порядке.

В компании «Восток-Экспресс-Тур» советуют не гнаться за дешевизной чартеров и выбирать регулярные рейсы: «Когда вы берете тур по бросовой цене, это всегда риск. Особенно это касается молодоженов, планирующих свадебное путешествие: вылет могут перенести не только на поздние, но и на более ранние даты, и вам придется либо спешно переносить регистрацию брака, либо отказываться от поездки».

На совещании, собранном после краха «Ланта-Тур», замминистра спорта, туризма и молодежной политики Надежда НАЗИНА обсудила с крупнейшими российскими туроператорами меры по противодействию демпингу на рынке, усилению ответственности в сфере защиты прав потребителей, улучшению эффективности страхования и т. д. Насколько они будут эффективными, покажет время. Главное, считают участники рынка, чтобы они не вылились исключительно в дополнительную финансовую нагрузку на туркомпании (которая потом обязательно отразится на стоимости турпродуктов), а действительно стабилизировали состояние отрасли.

Татьяна Орлова, "Золотой Рог".