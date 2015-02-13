Нерасторопные приморцы снова бросились приватизировать свои квартиры

Информация, что 1 марта этого года в очередной раз окончательно завершается приватизация государственного жилья, в котором они проживают, вновь застала врасплох тех приморцев, которые по каким-то причинам не смогли оформить жилье в собственность в течение более чем 20 лет, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Опять в отделе приватизации на Партизанском проспекте, 3 во Владивостоке наплыв посетителей. Если в конце прошлого года сюда за неделю поступало по 25-40 заявлений на приватизацию квартир, то за минувшую в течение 5 дней было принято 180 заявлений. Чтобы ускорить эту работу, еще 80 человек было записано на субботу, которую в связи с ажиотажной ситуацией решено было сделать рабочей. За эту же неделю было подписано 60 договоров о передаче квартир в частную собственность.

Тем не менее в настоящее время Госдумой в очередной раз рассматривается вопрос о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2018 года детям-сиротам и пр. отдельным категориям граждан, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.