Во Владивостоке арендаторов жилья могут подстерегать мошеннические схемы

Жилье должно быть доступным для людей. В том числе и арендное. К сожалению, слишком многочисленны случаи, когда работники агентств недвижимости откровенно «дурят» своих клиентов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Агентства, работающие цивилизованно, обращают внимание, что недобросовестные риэлторы пользуются, например, схемой, когда находят жильца, берут с него деньги за первый месяц проживания, а затем выгоняют из уже оплаченной квартиры. Уровень доверия между посредниками и арендаторами снижается постоянно. И рынок этого не прощает, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В последнее время многие потенциальные клиенты риэлторских агентств предпочитают самостоятельно выкладывать объявления в интернете о съеме квартиры без посредников. То же самое делают и владельцы квартир, пытающиеся сдать в аренду жилплощадь. Это не избавляет и тех и других от возможных неприятностей.

Через Интернет сегодня идет львиная доля предложений арендного жилья и объявлений о съеме. Причем и в тех и в других случаях имеется большая доля объявлений посредников. Но немало и поданных напрямую - частными лицами.

О ценах аренды объективнее всего можно судить по объявлениям потребителей. В них называются более-менее реальные суммы, исходя из которых люди способны арендовать жилье. Ориентируясь на базу этих объявлений по ценам, районам города, типам жилья и пр., любой может составить свое объявление и на конкурсной основе получить пакет предложений от арендодателей.

Довольно часто люди ищут жилье, исходя из своей платежеспособности. Большинство таких объявлений адресуется арендодателям, которые могут предоставить жилье для семьи в пределах 15-25 тыс. рублей в месяц, реже - до 30 тыс. На эти деньги они рассчитывают на длительный срок снять что-либо начиная от гостинок и до, в лучшем случае, трехкомнатной квартиры. Причем в ряде случаев на эти суммы жилье ищется срочно, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Иногда проходят объявления от организаций, которые подбирают для своих сотрудников жилье по 15-40 тыс. рублей в месяц. В таком случае могут подвернуться и 3-4-комнатные квартиры, и даже отдельный домик относительно невысоких потребительских достоинств.

Вершина спросовых предложений арендодателям по Владивостоку - 120-150 тыс. рублей в месяц. В таких пределах ищут для временного проживания элитные квартиры и коттеджи частные лица и организации для своих работников. Так, за 150 тыс. рублей в месяц полагал найти для своей семьи очень хорошую квартиру топ-менеджер крупной иностранной компании. А сотрудник одного из консульств, расположенных в городе, за такие же деньги - хороший коттедж в пригороде. Другой желающий сейчас намеревается снять 3-5-комнатную квартиру в ЖК «Сердце океана» в районе бухты Федорова за 120 тыс. в месяц.

Впрочем, предложение на владивостокском рынке аренды жилья не зацикливается даже на таких значительных суммах. Например, некие очень хорошие коттеджи в районе Шаморы предлагаются сегодня по 200-250 тыс. рублей в месяц. С другой стороны, «шикарный коттедж у моря в районе Второй Речки» предлагается всего лишь за 120 тыс. Аналогичное же по цене и комфорту предложение есть на рынке и в районе ст. «Чайка».

Однако подавляющее большинство арендаторов нацелено на жилье по значительно более скромным ставкам аренды.

Так, комнаты, в некоторых случаях в квартирах с хорошей хозяйкой, ищут разные порядочные молодые люди и женщины, семейные пары без вредных привычек и детей и т.д. - по 6-12 тыс. рублей, гостинки - по 10-20 тыс., однокомнатные - по 14-25 тыс., двухкомнатные - по 20-50 тыс., трех- и более - по 25-50 тыс. Что касается домов и коттеджей, то нижняя планка, от которой арендаторы начинают во Владивостоке поиск, - это 20 тыс. рублей. То есть объявления на меньшие суммы отклики не дают, и давать их - это лишняя трата денег и времени.

Конечно, найти нормальное жилье в районе нижних границ арендных ставок очень сложно, пишет деловая газета "Золотой Рог". Но попытка не пытка. Вероятно, кому-то везет. Однако, учитывая продолжающийся рост затрат собственников на жилье, дешевая аренда для них становится утопией.

Надо отметить, что, хотя большинство людей ищет жилье вне привязки к какому-то определенному району Владивостока, чаще спрос ориентируется на такие из них, как Эгершельд, Вторая Речка, Снеговая Падь, центр, Первая Речка, б. Тихая, м. Чуркина. Реже - БАМ, 100-летие, пригороды.

«Ставки вряд ли серьезно изменятся»

Инна МАНТРОПОВА, менеджер ТД «АСКОМ»:

- Анализируя рынок аренды жилья, сотрудники ТД «Аском» главным советом на 2015 года для потенциальных арендаторов считают - быть внимательными при просмотре объектов аренды. Особое внимание арендаторов привлекают шикарные «евроремонтные» объявления аренды квартир за низкие суммы.

Гостинок с евроремонтом за 5 тыс. рублей в месяц на рынке Владивостока давно нет. Расклеиваемые повсюду объявления о сдаче жилья по низким ценам - это замануха, на которую не стоит обращать внимания.

Цены аренды жилья в городе пока остались на уровне прошлого года, и если арендодатель просит больше прежнего, то арендатор без проблем может найти вариант по прежней цене. Вряд ли в ближайшие 2-3 года ставки аренды заметно возрастут. Их рост не обеспечен спросом. Но и падения ждать нельзя. Ожидания, что с отъездом большого числа студентов на проживание на о. Русский рынок уронит цены, оказались беспочвенными. Многие студенты все еще по-прежнему предпочитают жить на материке.

Общий рост цен на товары и услуги делает маловероятным снижение арендных ставок на жилье. Они уже итак до этого, два года назад, упали в связи с отъездом строителей объектов АТЭС. То есть то, что сегодня заставляет падать цены на рынке аренды жилья в Москве, здесь случилось два года назад и вряд ли повторится. Тем более что в столице ставкам аренды есть куда падать: они до сих пор в 2-2,5 раза выше, чем во Владивостоке.

Специалисты ТД «АСКОМ» отмечают, что на рынке аренды жилья по спросу наблюдается «спад среднего уровня», но основная потребность в аренде жилья по-прежнему сохранилась, поскольку Владивосток является городом-транзитом, где многие люди проживают относительно непродолжительное время.

В ближайшие год-два, если не случится чего-то эпохального, возможно продолжение спада спроса на рынке аренды жилья во Владивостоке. Основной причиной тому будет дальнейшее обустройство для комфортного проживания острова Русского. Отмечается, что кроме вариантов проживания в кампусе ДВФУ некоторые преподаватели и студенты сегодня предпочитают покупку жилья на острове и как клиенты уходят с рынка аренды. Покупкам своих «квадратов» способствует и то, что цены жилья на о. Русском остаются в 2-3 раза ниже, чем на «материке».

«Заказчик стал другой»

Виктория СУЧКОВА, руководитель направления аренды группы компаний «Виктория»:

- По нашему мнению, сегодня падения рынка аренды во Владивостоке нет. Однако он за последнее время сильно изменился. Свои квартиры на аренду выставляет большое количество владельцев жилья, и если ранее не хватало квартир и спрос превышал предложение, то теперь предложение завалило спрос. Человек мечется в этом выборе и начинает ставить свои условия агентствам недвижимости: «Хочу напрямую работать с владельцем недвижимости и не хочу платить комиссионных».

Теперь нашими заказчиками стали владельцы квартир. Они приходят к нам, чтобы мы сдали их жилье в аренду. И мы это делаем, потому что у нас для этого есть профессиональные способы, но главное - мы умеем договориться с клиентами.

Ставки аренды удерживаются, а многие владельцы даже пытаются их повышать. Мы стараемся объяснять им, что падение платежеспособности наблюдается не только у них - владельцев жилья, но и у нанимателей. Многим сегодня перестали вовремя выплачивать зарплату, и много бывших нанимателей разных национальностей выехало из города.

Даже по опустевшим магазинам видно, что все зажались и стараются экономить на всем. Стараются экономить и арендаторы, и большой выбор объектов это позволяет. Поэтому те владельцы, у которых квартиры сданы, должны быть довольны и беречь своих квартирантов. При этом - с помощью агентств удерживать квартирантов в адекватном состоянии. Чтобы они не портили имущество и приносили арендную плату вовремя.

В ближайшие полгода цены и на продажу, и на аренду жилья однозначно будут падать, потому что покупательская способность людей резко снизилась. Единственное, на что можно рассчитывать, - на новый приток иностранных граждан во Владивосток.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.