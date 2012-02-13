Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Республика Корея стала ближе
Республика Корея упростила правила выдачи виз - для транзитных пассажиров и тех, кто едет на лечение и диагностику на длительный период, но параллельно изменила правила миграционного въезда, введя процесс биометрической идентификации.
Прежде транзитные пассажиры, которые останавливаются в Корее более чем на одни сутки, должны были предоставить полный пакет документов для получения обычной визы. А сейчас процедура значительно упрощена, кроме анкеты и загранпаспорта теперь требуется только один документ - электронный билет на самолет.
Что касается биометрической идентификации, то теперь иностранные граждане должны предоставить отпечатки указательных пальцев и цифровую фотографию в пунктах въезда в страну. Впрочем, дети до 17 лет, должностные лица иностранных правительств или международных организаций и сопровождающие их члены семьи, а также приглашенные лица от глав корейских центральных управлений освобождаются от данного требования.
«Золотой Рог» по сообщениям «Дейта.ru» и «RATAnews».
Новости тематики
- В Приморье строят первый в регионе аквапарк
- За 9 месяцев Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан
- Туристическим предприятиям Приморья помогут адаптировать сервис для китайцев
- Штыковские пруды и сафари-парк могут войти в приморский туристический кластер Пидан
- Круизный туризм станет ведущим направлением сотрудничества Приморья и Кореи
- Туристско-информационный центр Приморья вошел в тройку лучших
- Новые пакетные туры в Японию для приморцев разработают в рамках "Недели Тоттори"
- Центр туризма Кореи во Владивостоке переехал во Фреш Плазу
- Во Владивостоке открылась международная туристская выставка PITE-2015 (Фоторепортаж)
- Приморцы смогут ездить в Китай без визы на 21 день
Новости раздела
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток