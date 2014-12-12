Губернатор наградил лучших аграриев Приморья

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 12 декабря принял участие в краевом совещании работников агропромышленного комплекса, которое прошло в Артеме.

На мероприятии, посвященном подведению итогов года, собрались 350 человек со всего региона. Среди них – специалисты и работники предприятий агропромышленного комплекса, руководители предприятий, научно-образовательных учреждений и ветераны сельскохозяйственного производства, главы муниципалитетов, представители Законодательного Собрания края.

Владимир Миклушевский поздравил присутствующих с успешным окончанием сельскохозяйственного сезона и отметил, что данная отрасль является одной из приоритетных в развитии края.

«Сегодня вопросы продовольственной безопасности являются ключевыми для всей страны. Президент поставил масштабную задачу – насытить рынок качественной и недорогой местной продукцией. Мы в Приморье уже несколько лет системно ведем эту работу. Только в этом году на поддержку сельхозпроизводителей края направлено почти 2,5 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов», - отметил губернатор.

Стратегия развития сельского хозяйства уже дает свои результаты. В этом году в Приморье собран очень хороший урожай зерновых. Общий сбор по всем видам культур превысил прошлогодние показатели от 10 до 30 процентов. Регион вышел на самообеспечение картофелем, а урожай сои составил 270 тысяч тонн – это более чем в два раза выше лучших показателей советских времен.

Сегодня у приморского животноводства, в том числе и молочного, большие перспективы. Край поставил себе задачу обеспечить полностью потребности в молоке и мясе в ближайшие несколько лет. Уже сегодня на развития своего дела фермеры могут получить до 10 миллионов рублей.

Глава региона подчеркнул, что предстоит сделать еще многое в отрасли, но только совместными усилиями.

«У каждого района есть свой потенциал, который нужно раскрыть. Впереди еще много непростой совместной работы, но, уверен, вместе мы сможем успешно реализовать самые сложные и амбициозные проекты», - обозначил Владимир Миклушевский.

После чего руководитель края наградил приморцев за заслуги в области сельского хозяйства, вручив 17 Почетных грамот и 9 Благодарностей губернатора.

Признания главы региона удостоились представители крестьянско-фермерских хозяйств, работники таких профессий, как водитель-автомеханик, механизатор, тракторист, овощевод и другие.

В этот день выдающиеся работники агропромышленного комплекса также получили Почетные грамоты Совета Федерации, Почетные звания, Почетные грамоты и Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также Почетные грамоты профильного департамента администрации края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.