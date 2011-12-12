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В Приморском крае подешевели сахар, гречка, горох, пшено, мука и вермишель
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. По данным федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в расчёте на душу населения на месяц, в ноябре 2011 года составила 3486,46 рубля.
Отмечено снижение цен по шести наименованиям товаров: на сахар-песок – на 7,54 процента, крупу гречневую-ядрицу – на 6,13 процента, горох и фасоль – на 3,88 процента, пшено – на 3,85 процента, муку пшеничную – на 0,34 процента, вермишель – на 0,26 процента.
На прежнем уровне осталась цена на хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта. Кроме того, отмечено снижение темпов роста цен на яйцо куриное, капусту белокочанную, сыры сычужные твердые и мягкие, свинину (кроме бескостного мяса).
В ноябре незначительно (менее 1 процента) выросли цены на говядину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окорочков), масло подсолнечное, маргарин, карамель, чай черный байховый, соль поваренную пищевую, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта, картофель.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, на территории края регулярно проводятся ярмарки, где можно купить продукцию по сниженным ценам, а также работают 458 магазина и отдела социальной направленности, в которых основные виды продовольственных товаров реализуются с минимальной торговой надбавкой - 5-15 процентов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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