Мелкие и средние компании покидают страховой рынок

Страховой рынок растет, о чем свидетельствуют его основные показатели. Но тенденции этого роста, как, собственно, и самого рынка, определяются, в том числе, и теми изменениями, которые готовят законодатели. Несмотря на сложившуюся в общем систему регулирования отношений, эксперты полагают, что сама система объективно нуждается в модернизации и корректировке под меняющиеся потребности рынка. В этой модернизации ряд законопроектов они относят к наиболее важным.

Впереди - борьба за клиента

С января 2011 года началось поэтапное вступление в силу закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», мероприятия которого распланированы до 2015 года. Финишной точкой в этом процессе станет внедрение единой электронной карты, выдаваемой каждому гражданину для получения медицинской помощи по всей территории России. Что касается страховых компаний, то эксперты отмечают, что пока им не приходилось реально бороться за выбор клиентов. С 2012 года определятся позиции, по которым им можно будет конкурировать, но уже сегодня стало очевидным, что теперь страховые компании начнут осмысленную борьбу за застрахованного.

«Пока мы не можем сказать, что в связи с вступлением в силу нового закона произошли какие-то серьезные изменения в этом сегменте рынка, - говорит исполнительный директор ООО СМО «Восточно-страховой альянс» Павел БОГДАНОВСКИЙ. - Компании работают в прежнем режиме, мы не потеряли ни одного клиента. Закон предоставил гражданам право выбирать для обращения за помощью медицинское учреждение, работающее в системе ОМС, а также врача и страховую медицинскую организацию, которую можно и поменять, но не чаще раза в год. Однако сейчас выясняется, что многие граждане не имеют представления, в какой страховой медицинской организации они застрахованы, им даже в голову не приходило обратиться за помощью в отдел защиты прав застрахованных СМО с вопросами о качестве оказанных медицинских услуг и взимании платы. В законе и нормативных актах, принятых на основе закона, четко регламентирован порядок взаимодействия участников системы лечебных учреждений и страховых организаций. Нам кажется, что основным преимуществом СМО будет качество работы по направлению защиты прав застрахованных.

Мы опасались, что в этом году начнется ажиотаж в связи с необходимостью получения полисов нового образца, возникнут очереди, и люди будут подолгу ждать переоформления. Но этого не произошло. Первоначально планировалось, что с 1 мая начнется выдача полисов единого образца, но пока мы их не получали. Действующими остаются полисы, полученные ранее, в том числе те, срок которых уже истек».

Стабилизация вместо обременения

Если закон об обязательном медицинском страховании, принятый в рекордно короткие сроки, уже вступил в силу, то сельское хозяйство до сих пор ждет нововведений. Разработка новой концепции страхования сельхозрисков велась уже давно. Но только после прошлогодней засухи эта концепция наконец-то обрела форму конкретного законопроекта - «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой». Осенью прошлого года он был принят в первом чтении. В Минсельхозе рассчитывают, что закон позволит снизить стоимость страхования, увеличить долю застрахованных площадей до 50-70% и сократить расходы федерального бюджета на компенсацию ущерба при чрезвычайных ситуациях. В 2010 году от засухи ущерб сельхозпредприятий составил 41,6 млрд рублей. Причем покрывался он в основном за счет средств госбюджета. Доля страховщиков в убытках была невелика, ведь только 20% посевных площадей оказались застрахованы. Сегодня практически 90% всех сборов по агрострахованию приходится на залоговое страхование, хоть и добровольное, но вмененное. Сельхозпредприятия воспринимают полис как обременение при получении кредитов.

«Ежегодно государство выделяет миллиарды рублей на поддержку страхования рисков предприятий АПК, однако не все сельхозпроизводители обращаются в страховые компании для заключения договоров страхования, - говорит Ольга ГУРУЛЕВА, заместитель директора владивостокского филиала СК «МАКС». - Причин возникновения такой ситуации может быть несколько, но главными, на наш взгляд, являются недостаточное информирование руководителей хозяйств о преимуществах страхования с государственной поддержкой, о процедуре возмещения части затрат на оплату страхового взноса. Многие руководители предприятий АПК, в частности крестьянско-фермерских хозяйств, представляют себе сбор пакета документов и предоставление его в администрацию региона трудоемким и длительным делом. К тому же у них есть опасение не получить страховую выплату от страховой компании».

Новый закон «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой» поможет стабилизировать ситуацию. Согласно положениям законопроекта, производитель будет оплачивать страховщику только 50% от суммы премии, а оставшиеся 50% будут перечисляться в страховую компанию из бюджета, т.е. вся процедура сбора и предоставления документов в администрацию региона переходит к страховщикам. Также наполовину уменьшаются расходы на оплату страхового взноса, которые сельхозпроизводитель должен оплатить единовременно, до начала сева, на подготовку и проведение которого он затрачивает все свои материальные и финансовые ресурсы.

Доли уходят к крупным игрокам

Через полгода в силу должен вступить закон о минимальном размере уставного капитала страховой компании, который поднимается до 120 млн рублей. Эксперты уверены в том, что принятие закона не пройдет для рынка бесследно. Часть мелких, в том числе региональных, компаний будет вынуждена уйти с рынка или слиться с более крупными игроками. Некоторые компании все же ищут возможности повысить размер уставного капитала.

«Позитивными внешними последствиями введения закона может быть укрепление финансовой состоятельности страховщиков, уход слабых игроков, упорядочение регулирования страхового рынка, улучшение надзорных и контролирующих функций, возможное повышение платежеспособности и ликвидности страховщиков, - говорит Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры». - Действительно, мелкие и средние компании покидают рынок, это приводит к перераспределению их долей среди крупных игроков. Небольшим страховым организациям крайне сложно найти покупателя или инвестора, поскольку крупному страховщику гораздо проще предложить создание филиала на базе бывшего страховщика, это дешевле и надежнее. Ключевой недостаток данного закона - это практически отсутствие рыночных механизмов регулирования страховых отношений, формализация выдвинутых требований, не имеющая прямой взаимосвязи с качеством работы страховщика».

Совершенно очевидно, что большинство покидающих рынок мелких и средних страховщиков высококонкурентны в своих сегментах рынка и им вполне нашлось бы место. Тем более мобильность и качество работы филиалов крупных страховых организаций оставляет желать лучшего.

«Почему в России должно остаться около 150 компаний, почему это решили чиновники, а не страхователи, почему для США 5 тыс. страховых компаний - это нормально, а для России 1,6 тыс. - запредельно много. Произойдет ли в итоге повышение качества страховой услуги на рынке? Возможно, но далеко не сразу. Повышая уставной капитал, чиновники ссылаются на аналогичные нормы за рубежом, но почему тогда не были введены иные требования, аналогичные зарубежным? Например, наделить руководителя филиала полными полномочиями по подписанию договоров и выплатам возмещений. Найдите сейчас хоть один филиал страховой компании, отвечающий хотя бы этому требованию. Их нет, и понятно почему. У страховщика нет желания вкладывать деньги в развитие профессионального уровня работников филиалов, имиджа компании, инфраструктуры и сервиса на местном рынке, ведь зарабатывать сегодня можно без особых вложений, регулируя число конкурентов лоббированием законов», - констатирует Сергей Бирюков.