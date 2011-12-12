Рынок страхования грузов освоен в Приморье всего лишь на 5%

Сам факт того, что Приморский край является крупной транспортной развязкой, где перерабатывается значительный объем интермодальных грузов, для страхового рынка должен означать многое. Однако на деле страхованием покрывается лишь незначительная часть перевозок.

Как отметил генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры" Сергей БИРЮКОВ, "в основном, страхование грузов в Приморье осуществляется в добровольно-принудительном порядке посредством кэптивных отраслевых страховых компаний (компании, основанные на учреждении дочерней компании как форма самострахования. - Прим. авт.). Как правило, это грузы, перевозимые железнодорожными и воздушными путями. Однако назвать такое страхование профессиональным и рыночным, конечно, нельзя".

Если же не брать в расчет кэптивное страхование, то, по мнению страховщиков, в Приморье освоено всего лишь около 5% потенциального рынка, а о заметной динамике роста в этой ситуации даже говорить не приходится.

Опасности в пути

Доли страхуемых перевозок по видам транспорта, в зависимости от критериев оценки страхового портфеля, могут быть разные. Если у одних львиная доля приходится на морские перевозки, у других - на железнодорожные. "По опыту нашей страховой компании, 60% застрахованных грузов приходится на железнодорожный транспорт, 30% - на морской. Что касается автомобильных перевозок за пределами Приморского края, то такие, как правило, мы стараемся вообще не страховать из-за "серых" схем организации автоперевозок. Случаи, когда на одну перевозку нанимаются частные автомобили и экспедиторы, иногда по поддельному паспорту, а в результате фура с грузом уходит в неизвестность, к сожалению, не редкость", - утверждает генеральный директор "Тихоокеанской страховой компании" Людмила ВАСЮКОВА.

На различных видах транспорта существуют свои специфические опасности. Для морских грузов, например, наиболее актуальны смыв за борт, повреждение забортной волной, повреждения при выгрузке, гибель, пропажа без вести судна вместе с грузом. Для автомобильных - опрокидывание, столкновение транспортного средства с другими транспортными средствами или неподвижными предметами. На железной дороге, как правило, убытки происходят от ударов контейнера или вагона на сортировочных горках, пожаров, вандализма, хищения. В отношении транспортировки автотранспорта наиболее характерны страховые события, связанные с рисками боя, лома.

"Одни из последних крупных убытков в нашей компании - смыв палубного груза на судне Able Marino (выплачено $229 тыс.), гибель судна WEST с застрахованным грузом (выплата по грузу - 1 663 164 руб.), - рассказывает директор Владивостокского филиала ОАО "Дальлесстрах" Павел ЩЕРБАКОВ. - Этот год для нашего филиала выдался наиболее "урожайным" по страховым случаям: в августе мы оплатили $15 тыс. за повреждение оборудования, перевозимого по железной дороге из Германии. В настоящий момент еще находятся в стадии урегулирования два случая по повреждениям грузов при автоперевозке".

"Самая большая выплата, которую произвела "Тихоокеанская страховая компания", эквивалентна $47 тыс.", - отмечает Людмила Васюкова.

Деликатес или шедевр?

Между тем наиболее востребованным сегодня является страхование автотранспортных средств, деликатесной рыбопродукции на период железнодорожной транспортировки. При этом на страхование заявляются различные виды товаров и имущества, принадлежащие, как правило, предприятиям. Хотя объектом страхования может быть и личное имущество частных лиц. На страхование могут не приниматься предметы антиквариата, ювелирные украшения, драгоценные металлы, т.е. те предметы, которые требуют предварительной экспертной оценки. В особую группу также попадают вещества, подверженные самовозгоранию, взрывоопасные и скоропортящиеся грузы. По этим группам условия страхования согласовываются в индивидуальном порядке.

Полисы оформляются как на единичные перевозки, так и на постоянные потоки. Правда, годовые объемы перевозки грузов покрываются страхованием в рамках генерального или открытого полисов достаточно редко, хотя в этом случае страхование дает клиенту преимущество в тарифе и позволяет упростить документооборот.

Наращиванию оборотов страхования грузов, который напрямую зависит от объемов грузооборота, в настоящее время сильно мешает неразвитость транспортной инфраструктуры и высокие тарифы. Но подвижки, по мнению страховщиков, на этом рынке есть. Так, в настоящее время все больше транспортно-экспедиторских компаний берут заботу по страхованию грузов на себя и предлагают комплексный пакет транспортных услуг, в который включено страхование.

И в плюс, и в минус

Как рассказал Павел Щербаков, "если до недавнего времени основная часть договоров заключалась непосредственно с владельцами грузов, то сейчас многие перевозчики включают в пакет услугу по страхованию. Как бы то ни было, заключение договоров с грузовладельцами имеет больше преимуществ, поскольку позволяет более детально прописать условия договора страхования и учесть все существенные моменты по страхованию конкретных грузов клиента. У перевозчиков зачастую договор предусматривает страхование довольно большого спектра грузов, и в таком договоре многие нюансы могут быть не учтены. Имеются в виду, например, франшиза, страховая стоимость, дополнительные риски. Страхование по договору с перевозчиком может иметь только одно преимущество - низкая стоимость страхования. В нашей компании 85%-90% договоров заключаются непосредственно с грузовладельцами, оставшиеся 10% - с перевозчиками".

Говоря о тенденциях на рынке страхования грузов, стоит отметить и отрицательные аспекты. Например, нельзя не сказать о некотором уменьшении объема страхования лесных грузов. Это следствие перевода лесной отрасли на лесопереработку. Объем экспорта необработанной древесины упал из-за увеличения экспортных пошлин, а лесоперерабатывающие предприятия не готовы резко поднять производство пиломатериалов и готовой продукции и заполнить эту нишу - для этого нужны значительные капиталовложения.

По словам Сергея Бирюкова, страхование морской международной транспортировки грузов в российских страховых компаниях в отношении контрактов, заключенных на условиях CIF (продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. - Прим. авт.), значительно сокращается из-за несовершенства российского налогового законодательства.

Несмотря на все препоны, с какими сталкивается рынок страхования грузов, страховщики уверены в его будущей перспективности. Толчком к его развитию, безусловно, послужит проведение саммита АТЭС во Владивостоке. Стоит отметить, что в связи с мероприятием, которое состоится в 2012 г., уже сейчас наблюдается увеличение объемов перевозки строительных материалов и техники.