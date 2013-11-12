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В Приморском крае создадут кластер по производству стройматериалов
В Спасске-Дальнем будет создан кластер по производству строительных материалов, конструкций и изделий на базе существующих предприятий и с привлечением новых производств.
Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, для увеличения объема строительства жилья и реализации других инвестиционных проектов в регионе необходимо наладить производство современных строительных материалов, конструкций и изделий, отвечающих требованиям энергоэффективности и экономичности.
Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край готово провести детальное исследование рынка строительных материалов в крае, организаций Спасского муниципального района и городского округа и разработать концепцию создания единого кластера строительных материалов.
Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, создание кластера по производству стройматериалов – шаг вперед всей стройиндустрии региона.
«Это движение вперед в развитии строительной индустрии: новые рабочие места, новые возможности. Мы готовы поддержать этот проект на всех этапах реализации», - сказал он.
По оценкам специалистов, Спасск-Дальний является инвестиционно-привлекательной территорией для развития северо-западных районов Приморского края.
Кроме того, удобное географическое положение, развитая транспортная система, наличие свободных производственных площадей и земельных участков, значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами территории создают основу для развития предприятий строительной индустрии.
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