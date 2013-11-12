www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

В Приморском крае создадут кластер по производству стройматериалов

12 Ноября 2013, 14:30 | Приморье

В Спасске-Дальнем будет создан кластер по производству строительных материалов, конструкций и изделий на базе существующих предприятий и с привлечением новых производств.

Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, для увеличения объема строительства жилья и реализации других инвестиционных проектов в регионе необходимо наладить производство современных строительных материалов, конструкций и изделий, отвечающих требованиям энергоэффективности и экономичности.

Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край готово провести детальное исследование рынка строительных материалов в крае, организаций Спасского муниципального района и городского округа и разработать концепцию создания единого кластера строительных материалов.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, создание кластера по производству стройматериалов – шаг вперед всей стройиндустрии региона.

«Это движение вперед в развитии строительной индустрии: новые рабочие места, новые возможности. Мы готовы поддержать этот проект на всех этапах реализации», - сказал он.

По оценкам специалистов, Спасск-Дальний является инвестиционно-привлекательной территорией для развития северо-западных районов Приморского края.

Кроме того, удобное географическое положение, развитая транспортная система, наличие свободных производственных площадей и земельных участков, значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами территории создают основу для развития предприятий строительной индустрии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: логистика  производство  стройматериалы  проекты  строительство  инвестиции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru