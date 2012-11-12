В Приморском крае котельные КГУП "Примтеплоэнерго" обеспечены необходимым запасом топлива

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS. На теплоснабжающих объектах предприятия достаточно топлива для бесперебойной подачи тепла абонентам Приморского края. Котельные работают в обычном режиме, топливо поступает без срывов и задержек, сообщает пресс-слыжба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».

«По состоянию на 12 ноября на складах и котельных КГУП «Примтеплоэнерго» находится 68,7 тысячи тонн мазута, 600 тонн дизельного топлива, 95,3 тысячи тонн угля. В пути сейчас 4000 тонн мазута и 16 400 тонн угля. Это количество обеспечивает нормативный запас», - говорит Максим Захаров, начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго».