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В Приморском крае котельные КГУП "Примтеплоэнерго" обеспечены необходимым запасом топлива
12 Ноября 2012, 12:06 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS. На теплоснабжающих объектах предприятия достаточно топлива для бесперебойной подачи тепла абонентам Приморского края. Котельные работают в обычном режиме, топливо поступает без срывов и задержек, сообщает пресс-слыжба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
«По состоянию на 12 ноября на складах и котельных КГУП «Примтеплоэнерго» находится 68,7 тысячи тонн мазута, 600 тонн дизельного топлива, 95,3 тысячи тонн угля. В пути сейчас 4000 тонн мазута и 16 400 тонн угля. Это количество обеспечивает нормативный запас», - говорит Максим Захаров, начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго».
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