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Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
Простому покупателю такие понятия, как классность линолеума и его подробные заводские характеристики, почти неизвестны. Его обычно больше интересует расцветка и прочность этого материала. Все же ознакомиться с основными типами линолеума необходимо, чтобы не переплатить или не приобрести то, что не нужно.
Эксперты строительного интернет-магазина E-T1.ru советуют для дома и офиса приобретать коммерческое или полукоммерческое линолеумное покрытие. Этот материал обладает хорошей износостойкостью, а значит, не протрется на протяжении многих лет. Некоторые разновидности коммерческого линолеума могут сохранять первоначальный вид на протяжении 20-25 лет. Срок службы полукоммерческого несколько ниже – до 20 лет, однако его несомненным плюсом является более доступная стоимость. Самым недолговечным считается обычный бытовой линолеум, который покупают преимущественно для домашнего настила пола.
Классы износоустойчивости принято также маркировать специальными латинскими литерами: F, M, P и T. Эти буквы расположены в последовательности от наименее устойчивого к износам до наиболее прочного. Для общественных мест подойдут маркированные линолеумы P и T, а для дома – F и M.
Настил покрытия по возможности должен быть цельным. Поэтому при покупке линолеума необходимо выбирать рулоны правильной ширины. Как правило, их размер колеблется от 1,5 до 4 метров, но на строительном рынке стали появляться образцы и в 5 метров.
Толщина линолеумного полотна колеблется от 1,5 до 4 мм. Чем тоньше материал, тем меньший у него защитный слой, что прямо влияет на его износоустойчивость. Наилучший вариант, когда покрытие имеет цельную, т.е. гомогенную структуру. Линолеумные полотна с подкладкой называются гетерогенными и имеют худшие эксплуатационные характеристики.
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