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Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев

12 Сентября 2018, 10:51 | Приморье

«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания России, на протяжении многих лет выполнявшая большую часть рейсов из центральной части страны на Дальний Восток и в частности – в Приморский край. Недавно перевозчик объявил о прекращении работы на приморском направлении и передаче рейсов дочерней компании «Россия», однако уровень сервиса и качество салонов самолетов у последней значительно ниже. Кроме того, уход с рынка такого крупного игрока может негативно отразиться на объемах пассажирских перевозок в Приморье. Чтобы сохранить перевозчика на местном транспортном рынке, Андрей Тарасенко направил соответствующее обращение Президенту России Владимиру Путину, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Вопрос о снижении стоимости авиаперелетов с Дальнего Востока в центральную часть России и увеличении конкуренции среди авиакомпаний – один из самых актуальных для макрорегиона. Администрация Приморья ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города европейской части страны. Сегодня из Приморья в Москву «летают» «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии». При этом «Аэрофлот» – самый крупный и опытный перевозчик с почти вековой историей.

В своем обращении к лидеру государства Андрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня «Аэрофлот» перевозит сотни тысяч пассажиров из Владивостока в Москву и другие города России. Компания осуществляет более половины всех авиарейсов, связывающих край с европейской частью страны.

«Замена компании может негативно отразиться на наращивании объемов перевозок в европейскую часть страны и обратно как жителей края, так и иностранных гостей, совершенствовании круглосуточных сервисных услуг для пассажиров, направленных на обеспечение высокого уровня комфорта и безопасности, а также на повышении привлекательности жизни на Дальнем Востоке», – говорится в обращении главы региона.

Отметим, специально для того, чтобы привлечь в макрорегион новых перевозчиков, на федеральном уровне принимается ряд мер. Одна из основных – субсидирование авиаперелетов. Так, ежегодно Росавиация направляет Дальнему Востоку средства на компенсацию стоимости авиабилетов. В этом году объем дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты: перелеты в Москву из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска и Якутска. По оценке Министерства по развитию Дальнего Востока, российские авиакомпании смогут дополнительно выставить в продажу со значительной скидкой около 70 тысяч билетов.

Напомним, в июле этого года депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за закон, содержащий поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. Об обнулении НДС на такой вид перевозок заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня 2018 года.

«Самое главное решение уже подготовлено по Дальнему Востоку и принято Правительством. Это решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это существенный шаг в снижении стоимости билета. Посмотрим, как будет работать эта практика», – заявил Владимир Путин.

Предлагается установить льготную ставку НДС в 0% на пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: s7  тарасенко  финансирование  услуги  безопасность  Путин  перевозки  Россия  НДС  авиация  субсидии  пассажиры  Минтранс  приморье  сервис  цены  рынки  Дальний Восток  авиакомпании  аэрофлот 



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