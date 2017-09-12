Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим

Постоянные зоны таможенного контроля создали пока два резидента свободного порта Владивосток из 276, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) фактически убедило резидентов пойти на этот шаг. Как известно, процедура Свободной таможенной зоны в контексте Свободного порта Владивосток (СПВ) разрешает беспошлинный ввоз на 49 лет товаров, и прежде всего оборудования, на площадки проектов. Потенциально таким правом могут воспользоваться 276 резидентов. Информационно-разъяснительные мероприятия, которые ведомство устраивает на постоянной основе, наконец, дали результат. За год примерно 100 встреч, семинаров, конференций, лекций-дискуссий и ответы на сотни вопросов от участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ими логично выступают нынешние и потенциальные резиденты Свободного порта Владивосток.

Кстати, в 90% случаев резидентами СВП стали российские, а точнее приморские компании, с организационно-правовой формой ООО, реже встречаются индивидуальные предприниматели. Срок действия ряда предприятий определен вплоть до 2085 года, некоторые не заглядывают дальше 2027 года. Свободный таможенный режим и постоянная закрытая таможенная зона на территории предприятия-резидента в данном случае оказывается фактором «два в одном». Ни один из «ингредиентов» не может работать обособленно друг от друга, и соответственно даровать таможенные преференции резидентам.

По информации ДВТУ, за весь период функционирования свободного порта Владивосток (далее – СПВ) резидентами порта подано два обращения о создании постоянных зон таможенного контроля (далее – ПЗТК) на территории резидента СПВ в целях применения на данных участках таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее – СТЗ). Указанные обращения находились на рассмотрении в Уссурийской и Находкинской таможнях. После согласования и одобрения заявок ООО «о. Русский» (сфера деятельности – услуги внутреннего водного пассажирского транспорта, организация комплексного туристического обслуживания и т.д.) и ООО «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» (дочернее предприятие Уссурийского картонного комбината) создали ПЗТК.

Если руководствоваться обыденными понятиями, огородили территорию своих предприятий специальным забором согласно требованиям Приказа Минфина России от 22 апреля 2016 года N 53н «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны» (с изменениями на 12 июля 2017 года).

Резиденты имеют мнение

Каждый из резидентов Свободного порта Владивосток в качестве цели создания ПЗТК назвал размещение и использование в соответствии с таможенной процедурой свободная таможенная зона (СТЗ) исключительно товаров, являющихся основными производственными средствами. Серьезные бизнесмены идут на принцип: «Если законодательство определяет, что забору быть должно, мы его поставим». Хотя практического смысла в ПЗТК не видят.

Руководитель компании – таможенного представителя ЗАО "ДАВОС", один из учредителей ООО «о.Русский», заместитель председателя ПКО ООО МСП «Опора России» Юрий РЯБКО таким образом видит сложившуюся ситуацию: «Главный замысел ФЗ «О свободном порте Владивосток» в целом, и возможности применения резидентами свободного порта таможенной процедуры свободной таможенной зоны, в особенности, нам видится в создании специального администрирования на территории свободного порта. То есть создание баланса минимального участия (вмешательства) чиновников всех уровней, в том числе и должностных лиц таможенных органов в бизнес-процессы резидента при условии соблюдения интересов государства, избавление резидента-участника ВЭД от негативного влияния несовершенного, а иногда и излишнего регулирования. Понимая свободный порт Владивосток как режим специального администрирования, способствующий развитию Дальнего Востока, мы восприняли ПЗТК как обязательную часть СПВ, некое инфраструктурное решение, позволяющее создавать условия развития территории, которая станет «своеобразной точкой роста».

Безусловно, создание ПЗТК на земельном участке резидента, а не в помещении резидента, необходимо как условие развития существующих и создания будущих территорий. Однако, предложенная в обновленном приказе Минфина «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта…» модель обустройства участка резидента для помещения исключительно основных средств, не отвечает целям развития территории. Она лишь решает задачи обучения резидента должной заботе и осмотрительности в отношении его собственного имущества. Меры, предусмотренные в Приказе 53н, не решают задач таможенного контроля, которые, по своей сути, могут осуществляться мерами фактического контроля и камерального контроля. Принятые резидентом свободного порта обязательства по соблюдению условий таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении находящихся на территории ПЗТК основных средств есть обязанность, подлежащая безусловному исполнению. Наличие или отсутствие забора или камер видеонаблюдения, а также иных устройств, предусмотренных Приказом, не освобождают резидента от обязанности соблюдать условия процедуры, но и не обеспечивают соблюдение принятых обязательств.

С точки зрения Юрия РЯБКО, еще более жесткие требования к камерам видеонаблюдения для участка резидента, появившиеся в новой редакции Приказа лишь создают дополнительную финансовую и административную нагрузку на резидента, но никоим образом не гарантируют сохранности основных средств. Имеющиеся в распоряжении таможенного органа возможности таможенного контроля в виде наблюдения, в том числе с применением цифровых технологий, плановых и внеплановых проверок участка резидента куда более эффективный механизм, не препятствующий развитию территорий.

Собеседник Деловой газеты «Золотой Рог», согласен, что развитие торговли с граничащими с СПВ странами, является одной из основных целей закона о свободном порте Владивосток. Но для создания ПЗТК 2-го уровня, предназначенного для хранения товаров на участках, не относящихся к портовым или логистическим, нет никакой необходимости предъявлять более высокие требования чем те, которые предусмотрены для склада временного хранения или таможенного склада.

Между тем новелла о процедуре предварительного согласования проекта планировки территории участка резидента СПВ, не имеет должной регламентации, создает риски излишнего администрирования и свидетельствуют о недостаточной проработанности предложенной модели. Тогда как неотвратимость наказания за нарушение правил таможенной процедуры СТЗ, вплоть до утраты статуса резидента свободного порта Владивосток может стать более эффективным инструментом соблюдения интересов государства. Поэтому сегодня вновь актуально звучат сказанные в 1902 году слова вице-губернатора Приморской области Я.П. ОМЕЛЬЯНОВИЧА-Павленко. Говоря о необходимости облегчить процесс таможенного контроля и очистки пошлиной товаров, ввозимых через основной морской порт России, он отмечал, что без таких облегчений Владивосток превратится «в остров, окруженный стеной в виде таможни».

На вопрос почему установка ПЗТК стало нужно ООО "о.Русский" Юрий Рябко отвечает: таким образом: «Деятельность предприятия носит сезонный характер, и мы активно используем смену процедур от таможенного склада до свободной таможенной зоны, а также временного ввоза. Нам выгодно на зиму, тому оборудованию, которое мы не используем, снова вернуть статус иностранных товаров. В этом наш резон».

Таможня разъясняет

Дальневосточная таможенная служба со своей стороны поясняет все особенности устройства постоянных и временных таможенных зон на территории резидента и далее своих полномочий выйти не может. В ходе многочисленных видео-, а также интернет-конференций, организованных ДВТУ, принимают участие сотни представителей деловых кругов Дальнего Востока, бизнес-ассоциаций региона, Корпорация развития Дальнего Востока, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной и законодательной власти субъектов федерации ДФО и общественные организации. Активную позицию занимают отраслевые ассоциации, региональные подразделения «Российского союза промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия», «ОПОРА России», представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

В ходе данных встреч и официальных обращений участники ВЭД интересуются вопросами о порядке создания зоны таможенного контроля на участках резидентов СПВ и ТОСЭР, о требованиях к оборудованию и обустройству территории резидентов. Резиденты спрашивают о преференциях по ввозу строительных материалов, которые будут использованы в строительстве цехов и вспомогательных помещений резидента СПВ. Их волнует, каким образом поместить иностранное оборудование под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и когда будет организовано предварительное информирование таможенных органов о товарах и транспортных средствах, прибывающих в свободный порт Владивосток.

Морем - круглосуточно

В настоящее время простым в реализации оказался лишь круглосуточный режим пропуска товаров, лиц и транспортных средств в морских портах Приморья. Действительно, уже с 1 октября 2016 года он действует, в том числе и в международном аэропорту Владивосток. Об этом не раз докладывал в своих выступлениях начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН.

Как пояснили во Владивостокской таможне, за последние полгода доля судов, оформленных на прибытие/убытие в ночное время – возросла до 30%, ранее этот показатель был равен лишь 3%. Дальневосточное таможенное управление предоставляет более подробную информацию. С начала 2017 года через морской порт Владивосток таможенными постами Владивостокской таможни на прибытие оформлено 1403 судна, из которых 436 оформлено в ночное время, что составляет 31% от общего количества. В морском порту Зарубино всего оформлено 349 судов, из которых 73 оформлено в ночное время, что составляет 20% от общего количества. В морском порту Славянка всего оформлено 87 судов, из которых 32 оформлено в ночное время, что составляет 36 % от общего количества. Находкинской таможней всего оформлено 1759 судов, в ночное время – 763 судна, что составляет 43% от общего количества. Дальнейшие шаги в реализации таможенных преференций пока существуют как прожекты.