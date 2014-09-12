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Архитекторы Находки разработали спецкаталог для многодетных семей
Администрация Находкинского городского округа разместила на своем сайте каталог проектов участников краевого конкурса «Ваш новый дом». Разработки архитекторов призваны упростить возведение домов для многодетных семей, получивших бесплатную землю под индивидуальное строительство, сообщает www.primorsky.ru.
Смотр проектов приморских архитекторов проведен по поручению главы региона Владимира Миклушевского. Основной задачей конкурса являлось выявление наиболее перспективных разработок в области строительства малоэтажных жилых домов эконом-класса.
По информации городской администрации, использование готовых проектов способствует снижению себестоимости объектов.
Победителем признан проект двухэтажного коттеджа общей площадью 145 квадратных метров, стены которого выполнены из легкого стального каркаса с заполнением эффективным негорючим утеплителем. При габаритах 13,5 на 7 метров дом имеет весь комплекс помещений, необходимых для комфортного проживания.
Победителем народного голосования стал проект, занявший 4 место в общем рейтинге. Строение, площадь которого 119,5 квадратных метров, является примером предельно экономичных решений с применением современных конструкционных и теплоизоляционных материалов местного производства. Использованный принцип «растущего дома» позволяет в процессе эксплуатации жилья изменять его параметры с минимальными капиталовложениями.
Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента. На сегодняшний день земельными участками обеспечены 75 процентов многодетных семей края, включенных в реестр до 1 января 2014 года.
Находка сегодня входит в тройку лидеров среди муниципалитетов края по количеству выданной бесплатной земли многодетным семьям.
На сегодняшний день 75 процентов семей с тремя и более детьми Находки, внесенных в реестр на начало 2014 года, приняли участие в жеребьевке – 497 семей из 667 уже получили землю под строительство домов.
Параллельно с текущим распределением администрация города формирует запас участков на будущее.
Наряду каталогом лучших проектов участников краевого конкурса «Ваш новый дом» на официальном сайте администрации Находки размещен каталог строительных материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Приморского края.
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