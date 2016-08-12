Росстат проинспектировал проведение сельхозпереписи в Приморье

Приморье посетил с рабочим визитом заместитель руководителя Росстата Константин ЛАЙКАМ, курирующий проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016. Ознакомившись с тем, как проходит сплошное обследование на территории края, он поблагодарил руководство Приморскстата за проделанную работу, а приморцев – за участие в переписи. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Константин Эмильевич посетил Уссурийский, Находкинский и Владивостокский городские округа, Партизанский район, пообщавшись с представителями муниципалитетов, статистиками, а также лично прошелся с переписчиками по нескольким адресам, убедившись в том, что обход и опрос респондентов ведутся в соответствии со всеми правилами.

«Сельхозеперепись на территории Приморья проходит в плановом режиме, без чрезвычайных происшествий, край демонстрирует хорошие результаты: на сегодняшний день 95% респондентов уже ответили на вопросы переписчиков, - рассказывает Константин Лайкам. – Как и в предыдущую сельхозперепись, что прошла в 2006 году, нас очень волновала активность населения – владельцев индивидуальных подсобных хозяйств, дачников. Мы провели большую информационно-разъяснительную работу, поясняя важность обследования, и нас услышали. Не буду скрывать, активнее всего оказались жители сельской местности (эта тенденция характерна и для Приморья, и для других регионов страны), горожане – люди более закрытые, и случаи отказа от участия в переписи, конечно, случались, но в этом случае «отказникам» оперативно искали замену, и в итоге необходимое число респондентов было опрошено. На следующей неделе начнется контрольный обход респондентов: инструкторы проверят качество работы переписчиков, после чего начнется обработка данных. Первые, предварительные, итоги появятся уже во второй половине сентября, окончательные результаты – к концу 2017 года.

Пользуясь случаем, хотел поблагодарить приморцев за поддержку этого важного для страны мероприятия. Сельхозперепись - единственная возможность получить полную, детальную и актуальную информацию о состоянии сельского хозяйства страны, отдельных регионов и муниципалитетов. В межпереписной период в сплошном режиме мы наблюдаем только крупные и средние сельхозорганизации, выборка по личным подсобным хозяйствам, например, составляет всего 0,4%, что влияет на итоговые показатели. Чем более четкой будет картина – тем более действенными будут принимаемые на государственном и региональном уровне меры по поддержке агрохозяйства. Так, итоги переписи 2006 года легли в основу национального проекта «Развитие АПК», первой госпрограммы о развитии сельского хозяйства, ФЦП по развитию сельских территорий, целого ряда региональных и муниципальных программ. Результаты ВСХП-2016 должны привести к принятию новых актуальных мер».

Напомним, ВСХП-2016 стартовала 1 июля 2016 года и продлится до 15 августа. По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, на сегодняшний день обследованы практически все сельскохозяйственные организации, большая часть микропредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предприятий, садоводческих и личных подсобных хозяйств.