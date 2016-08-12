В Приморье снизилась стоимость потребительской корзины

В июне 2016 года в Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась почти на 95 рублей по сравнению с июнем. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные Приморскстата.

«В июле ее стоимость составила 5 140,28 рублей. Снизилась цена на капусту белокочанную – на 17 рублей, до 27,15 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 15,15 рублей – до 55 рублей», – сообщили в департаменте.

Также наблюдается снижение цен на яйцо куриное, говядину, баранину, куры, сельдь соленую, маргарин, сметану, сыры, муку пшеничную, лук репчатый.

«По данным Минэкономразвития среди 85 субъектов РФ по социально значимым продовольственным товарам Приморье находится на 74 месте, по продовольственным – на 62-м. При этом первое место в данном рейтинге является худшим показателем», – добавили в ведомстве.

По словам вице-губернатора Сергея Сидоренко, при формировании цены в рознице особое внимание необходимо уделять социально значимым товарам.

«На прилавках должно быть больше продукции местного производства по доступной цене для граждан с разным достатком», – подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.

Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

Жители края о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары могут обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.