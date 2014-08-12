"Авиачартер-ДВ" не уходит с рынка и открывает новое направление

«Авиачартер-ДВ» не имеет отношения к московскому туроператору «Авиачартер» и не только не собирается уходить с рынка, но и развивает новые направления», - об этом было заявлено генеральным директором «Авиачартер-ДВ» Романом ЧЕРНЯВСКИМ на пресс-конференции, прошедшей 12 августа во Владивостоке.

С тех пор как в начале августа появилась информация о несостоятельности московской компании «Авиачартер», на местного, дальневосточного туроператора с тем же названием и приставкой «ДВ» обрушился шквал звонков от обеспокоенных турагентов и рядовых приморцев. На сайте компании «Авиачартер-ДВ» сразу же появилась информация о том, что она не имеет отношения к московскому туроператору, и все обязательства перед туристами продолжают выполняться в полном объеме.

С этого же Роман Чернявский начал свою речь и на встрече с журналистами: «Дальневосточный туроператор «Авиачартер-ДВ» является самостоятельным юридическим лицом. Собственником, учредителем и директором предприятия являются люди, не имеющие отношения к руководству московской компании «Авиачартер».

По словам генерального директора «Авичартер-ДВ», ранее его компания работала с «Оренбургскими авиалиниями» (чьи самолеты и осуществляют чартерные программы туроператора) через посредника в лице «Идеал-тура», но еще в мае этого года начала вести переговоры о подписании прямого контракта с авиаперевозчиком. Он был подготовлен и касался новой полетной программы на Сайпан и Гуам с 27 октября 2014 года. Когда же стало известно о приостановке деятельности «Идеал-тура», Роман Чернявский связался с генеральным директором авиакомпании «Оренбургские линии» и договорился, чтобы, начиная с августа, полетные программы выполнялись напрямую.

«С 1 августа мы работаем по новому договору: деньги от продажи авиабилетов направляются напрямую авиаперевозчику, все полеты проходят строго по графику, - говорит он. - «Авиачартер-ДВ» на сегодняшний день не имеет долгов и не собирается уходить с рынка. Компания по-прежнему входит в Единый федеральный реестр туроператоров, и в настоящее время меняет страховую компанию, поскольку прежняя – «Восхождение» - не в состоянии выполнять свои обязательства.

Полуторамесячный перерыв в чартерной программе является запланированным, еще в июле мы предупредили турагентов о снятии рейсов с сентября по конец октября в связи с заменой воздушного судна, что позволит при необходимости увеличить частоту полетов и улучшить сервис на борту. Это будет «Боинг» 737-800 2012 года выпуска на 168 кресел (из них 12 бизнес-класса) с системой wi-fi. Рейсы из Владивостока и Хабаровска на Сайпан и Гуам будут осуществляться каждую неделю. Тем туристам, что уже приобрели туры или билеты на период сентябрь-октябрь (до 27 октября), предлагаем перебронироваться на другие даты или вернуть деньги.

Кроме того, уже этой осенью мы открываем чартерную программу на Филиппины. В прошлом году мы сделали несколько пробных рейсов из Владивостока и Хабаровска, провели анализ направления и решили выйти на рынок с полноценной программой. Наши чартеры будут прилетать в Манилу, откуда, благодаря удобным стыковкам, можно будет отправиться не только на Филиппинские острова, но и на Бали, в Малайзию, Австралию или Дубаи. Рейсы на Филиппины будут летать раз в две недели (со временем, возможно, увеличим частоту полетов)».

По словам Романа Чернявского, свое название компания менять не собирается и негативных ассоциаций не боится, продолжая доказывать свою состоятельность, надежность и порядочность делом.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.