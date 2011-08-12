Японские продукты возвращаются

Японские продукты питания прочно заняли нишу на приморском продовольственном рынке. Покупательский интерес к ним не ослаб даже после мартовской трагедии Фукусимы, подтвердила а интервью ЗР президент компании «Ейлан» - крупнейшего импортера продуктов питания из Японии и Южной Кореи Елена ДОБРЖАНСКАЯ.

-Приморцы традиционно уважали японские товары. А вот японские продукты питания, косметика относительно недавно пришли в Приморье. Как их восприняли наши потребители?

- Во Владивостоке в течение нескольких лет стабильно работают четыре компании, поставляющие в Россию продукты питания из Японии. Это продукты премиум-класса и, по нашим оценкам, их доля на приморском рынке сегодня составляет порядка 2%. Наша компания «Ейлан» работает на этом рынке уже 8 лет, и вплоть до трагических событий в Японии продажи росли ежегодно. И нам приятно отметить тот факт, что даже когда появилась угроза попадания зараженных продуктов на рынок, мы не потеряли покупателей. Эта ситуация показала высокий уровень доверия к японским производителям со стороны приморских потребителей. Несколько иная она в других регионах страны. У нас разветвленная сеть покупателей вплоть до Урала, и там люди хуже информированы. Чем дальше от Приморья, тем больше требуется усилий для того, чтобы пояснить ситуацию.

- Значит, на приморском рынке Фукусима не отразились?

- Конечно, отразилась. В нашей компании продажи упали на 40%, но не по причине снижения спроса, как в некоторых других регионах. С начала этих событий у нас, наоборот, был неожиданный всплеск продаж. Товар, который был произведен до Фукусимы и во время трагедии находился в пути, имел 3-4-месячный запас, а его расхватали в течение трех недель, опасаясь, что новых поставок долго не будет. И какое-то время наши склады были совершенно пустые.

После трагедии в Японии были определены 6 префектур - Гунма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Точиги, Токио, ввоз продуктов из которых попал под запрет, и мы жестко следовали этому запрету. С японского рынка сразу была изъята вся продукция, произведенная на этих территориях, поэтому обороты у нашей компании снизились. В Японии также были предприняты меры по обеспечению продовольствием пострадавших префектур, поэтому временный запрет на экспорт был наложен и на некоторые продукты, произведенные на непострадавших территориях. В этот список попала и лапша в стаканчиках, пользующаяся повышенным спросом на приморском рынке. Она направлялась на внутренний рынок для населения районов, затопленных цунами. Трудными оказались первые два месяца. Но сейчас рынок активно восстанавливается. С середины июля поставки продуктов пошли на приморский рынок. Сейчас около 80% недостающего до прежних объемов товара в пути, и мы рассчитываем, что к началу сентября рынок вернется к прежним показателям.

-Вы работаете еще и с корейскими поставщиками. Спрос не сместился в пользу корейских продуктов?

- Мы обратили внимание на то, что в супермаркетах на местах, где располагались японские продукты, стали выставлять корейские. Но импортеры корейских товаров подтвердили, что повышение продаж у них было небольшим – в пределах 5-7%. Думаю, что у товаров все же разный потребитель, поэтому заместить выбывшие позиции в японском ассортименте мы могли только подобной продукцией. Месяц наша компания работала в стрессовом режиме в поиске аналогов выбывшей из оборота продукции в других префектурах. Думаю, нам удалось восстановить порядка 50% из исчезнувших наименований ассортимента.

- Вы можете исключить возможность попадания на наш рынок зараженной продукции?

- Позиция японского правительства с самого начала была жесткой по отношению к экспортному рынку. Чтобы не испортить имидж товаров высокого качества, в стране был введен жесткий контроль. На протяжении четырех месяцев ежедневно, утром и вечером, замеряется радиационный фон, уровень заражения воздуха, воды. У нас было беспокойство в отношении воды, которую используют в производстве соусов. Но проверки выявили: напрасно волновались. В общем, японская продукция сейчас проходит три уровня контроля: японский производитель подтверждает сертификатом ее качество, экспортер со своей стороны проверяет дозиметром все, что содержится в контейнере, и на нашей таможне продукция проходит также дозиметрическую проверку и, кроме того, исследуется на наличие тяжелых металлов. Ну и, конечно, в нашей компании есть свои дозиметры, более того, мы закупили дозиметры для наших магазинов, продавцы которых по требованию покупателей могут проверить качество товара при покупке.

Тем не менее сказать, что рынок полностью защищен, я все же не могу. К сожалению, мне приходилось видеть на прилавках приморских магазинов продукты с территории, попавшей под запрет. Очевидно, в крае есть недобросовестные поставщики.

- После сбоя японской экономики высказывались прогнозы в отношении роста цен. Они оправдались?

- Продукты подорожали за счет того, что часть заводов была закрыта и на рынке стало меньше товара. По этой причине на некоторые продукты с японской стороны были подняты цены - с марта рост составил 10-15%. В основном это коснулось кофе, какаосодержащих сладостей и лапши. Но мы со своей стороны скорректировали расходы и решили цены не поднимать, поэтому в магазинах продукты подорожали незаметно.

- Япония неоднократно проявляла интерес к сотрудничеству с Россией в области сельского хозяйства, но в конкретные проекты это до сих пор не воплотилось. Этот год, очевидно, не очень удачный для наших восточных аграриев. Стоит ожидать, наконец, появления совместных проектов?

- Что касается риса, то вряд ли, часть его производства переносится из пострадавших районов на Хоккайдо, где площадей под его выращивание достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта. Объемы экспорта риса сюда очень небольшие из-за дорогостоящей технологии производства с традиционным строгим отношением японцев к его чистоте. Но еще до мартовских событий интерес к приморским землям и поиску партнеров проявляли японские производители клубники, грибов, и в адрес нашей компании были переданы эти запросы. Но когда японцы начинают задавать вопросы по поводу налогообложения, самой структуры построения нашего бизнеса, многое им становится непонятным. Вообще, они задают много вопросов, подготовка идет дотошно, и обычно на этом этапе они отказываются. У нас, к сожалению, декларируется желание привлечь инвестиции, но структура под них не работает, начиная от визового порядка и до налоговой системы, не предполагающей льгот на период становления бизнеса.